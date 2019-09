„Alle fürs Klima“ demonstriert am Freitag auf dem Döbelner Obermarkt

Döbeln

Am Freitagnachmittag wird auch auf dem Döbelner Obermarkt fürs Klima demonstriert. Eine Umweltgruppe „Wir für eine nachhaltige Stadt“ ruft zu der Aktion im Rahmen des ebenfalls am Freitag geplanten globalen Klimastreiks auf. Die Aktion in Döbeln beginnt erst um 16.30 Uhr, also außerhalb der Schulzeit. Der Gruppe gehören Gymnasiasten und Berufsschüler an. Annabell Kempter vom Beruflichen Schulzentrum und Emilia Börno vom Lessing-Gymnasium sind die beiden Sprecherinnen der Gruppe. Die beiden Schülerinnen sind 16 Jahre alt und engagieren sich seit längerem für eine saubere Umwelt. An beiden Schulen gibt es dazu noch weitere Schülergruppen. Am Freitag wollen sie mit möglichst vielen jungen Leuten in Döbeln Flagge für eine vernünftige Klimapolitik zeigen.

Bäume pflanzen und Müll sammeln

Doch die beiden Mädchen wollen nicht nur demonstrieren. Parallel plant ihre Gruppe bereits Müllsammel- und Baumpflanzaktionen. Dazu stehen sie bereits mit der Entsorgungsgesellschaft Döbeln und dem Sachgebiet Umwelt und Naturschutz im Döbelner Rathaus in Kontakt. Auch an ihren Schulen soll das Thema jetzt verstärkt eine Rolle spielen. Denn Klimapolitik beginnt vor der eigenen Haus- oder der Klassenzimmertür.

Klimaschutz beginnt im Klassenzimmer

Im Schülerrat des Lessing-Gymnasiums gibt es eine Arbeitsgruppe „Umweltschutz am LGD“, welche sich darüber Gedanken macht, wie Klimaschutz am Gymnasium aussehen kann und wo die Schüler bei sich selbst anfangen können. „Zudem gibt es jetzt bei uns an der Schule eine Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz“, berichtet Emilia.

Junge Leute wollen sich vernetzen

„Es gibt um uns viele junge Leute, die sich damit beschäftigen, wie die Welt von morgen für unsere Generation aussehen soll. Wir hoffen viele kommen von ihnen am Freitag auf den Obermarkt. Damit wir uns vernetzen können“, sagt Annabell. Die beiden Mädchen haben die Demo für heute offiziell angemeldet und auch mit der Polizei abgesprochen. Der Treibhausverein unterstützt die jungen Leute mit Ordnern.

Von Thomas Sparrer