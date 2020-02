Alle ins Boot: Anmelden zum Drachenbootcup!

Westewitz

Am 4. Juli wird er wieder ertönen, der Ruf durchs Megafon über die Mulde: „Attention! Go!“ Die Paddler der Abteilung Kanu und Drachenboot beim ESV Lok Döbeln haben sich entschieden – den Cup wieder steigen zu lassen. Beschlossen wurde das nach der Jubiläumsveranstaltung zum 20. Geburtstag im Juni vergangenen Jahres. Bis dahin war nicht klar, ob es eine Fortsetzung des Spitzstein-Drachenbootcups geben würde. Und das vor allem aus personellen Gründen. Denn es braucht immer wieder nicht nur viele Schultern, auf denen die Organisation des Spektakels verteilt werden kann, sondern auch Helfer für die Durchführung am Veranstaltungstag.

Für dieses Jahr sehen sich die Lok-Sportler dazu in der Lage, den Cup zu stemmen. Die Ausschreibungen sind seit Dezember aktiv und noch bis 23. Februar können sich interessierte Teams diese online zu Gemüte führen und sich anmelden.

Diese Voraussetzungen gelten

Die Anmeldung erfolgt wie schon zuletzt ausschließlich online. Wer als Mannschaft dabei sein möchte, sollte mindestens zwölf, maximal 20 Paddler am Start haben, wobei zum Wettkampf höchstens 16 Leute im Boot sitzen dürfen. Eine Trommlerin muss auch dabei sein. Wer in der Rennklasse Mixed starten will, muss mindestens vier Damen an Bord haben. In der Open-Klasse ist jede mögliche Zusammensetzung erlaubt. Einzige Bedingung, und die gilt für alle Teams: Die Paddler müssen mindestens 18 Jahre alt sein, sicher schwimmen können und generell in einer guten körperlichen Verfassung sein.

Startgebühr ist zu entrichten

Insgesamt 27 Teams waren im vergangenen Jahr am Start – das wäre auch diesmal die größtmögliche Anzahl Mannschaften, die am Wettkampftag dabei sein darf. Dementsprechend ist auch Meldeschluss, wenn diese Zahl erreicht sein sollte. Andernfalls ist es der 23. Februar. In die Startliste eingetragen werden die Teams erst mit Zahlung der Startgebühr, die 250 Euro pro Mannschaft beträgt und zwei Trainingseinheiten zu je einer Stunde inklusive beinhaltet.

Die Auslosung der Vorläufe wird auch diesmal wieder etwa vier Wochen vor dem Cup unter Ausschluss stattfinden. Die Ergebnisse werden den Teams dann per Mail zeitnah mitgeteilt.

Bianca Frenzel, die gemeinsam mit Heiko Colditz weiterhin die Organisationsleitung für den Cup übernimmt, rechnet mit einer niedrigeren Teilnehmerzahl als zuletzt. Zumindest hatten sich zur Jubiläumsveranstaltung im vergangenen Jahr einige der alteingesessenen Teams verabschiedet, so wie etwa das Team Udo. Andere hatten es angedeutet. Doch vielleicht, so Bianca Frenzel, kommen ja auch wieder ein paar ganz neue Mannschaften hinzu, um nicht nur in den sportlichen Wettstreit auf der Mulde zu treten, sondern auch in den Kreativwertungen Gas zu geben. Denn auch beim 21. Cup wird es natürlich wieder darum gehen, wer das schönste Kostüm, die beste Präsentation und die schönste Trommlerin am Start hat.

Von Manuela Engelmann-Bunk