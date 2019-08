Kriebstein

Die erste Auflage ging weg, wie warme Semmeln. Jetzt gibt es auf der Burg Kriebstein wieder frisch gedruckte Souvenir-Banknoten. Diesmal mit neuem Motiv. Die Burg hat wieder 10.000 Stück drucken lassen.

15 Euro für die Null

„Die Scheine der ersten Auflage sind richtige Sammlerobjekte geworden. Das ist meistens so bei ersten Auflagen“, sagt Susanne Tiesler, Leiterin der Burgen Kriebstein und Mildenstein. Für zwei Euro haben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Burg-Kasse die Null-Euro-Scheine verkauft. Mittlerweile wird auf Sammlerbörsen im Internet dafür ein Vielfaches aufgerufen. Bis zu 15 Euro kostet dort so ein Schein.

Wie echte Geldscheine

Die Null-Euro-Scheine sind gemacht wie echte Banknoten. Sie tragen fortlaufende Nummern, Wasserzeichen und Hologramme. Auch die anderen Echtheitsmerkmale papierner Zahlungsmittel fehlen nicht: Kupferstreifen, Simultouch, Durchsichtsregister, Gelddruckerei, Sicherheitshintergrund sowie fluoreszierende unsichtbare Tinte. Gedruckt sind die Souvenirscheine mit der markanten Ansicht der Burg Kriebstein auf echtem Euro-Papier. Sie sind ein bisschen kleiner, als ein 50-Euro-Schein. Neben Kriebstein gibt es sie auch für die Burg Mildenstein in Leisnig.

Luftbild als neues Motiv

Dass sie die Scheine der zweiten Auflage auch ordentlich verkaufen wird, daran zweifelt die Burgchefin nicht, glaubt aber, dass der Absatz nicht ganz so reißend ausfällt, wie bei der ersten. „Es ist trotzdem ein sehr schönes Souvenir mit einem neuen Motiv“, sagt Susanne Tiesler. Auf dem neuen Null-Euro-Schein ist die Burg Kriebstein aus der Luft zu sehen.

Kriebstein ins Stammbuch schreiben

Ein schönes Andenken können sich jetzt auch Brautpaare auf der Burg bestellen. Gelernte DDR-Bürger kennen es als „Buch der Familie“. Heute bewahrt man Heiratsurkunde, Geburtsurkunde der Kinder und gegebenenfalls auch das Scheidungsurteil im Stammbuch auf. Dieses gibt es jetzt mit Burg-Motiv in Leder gebunden. „Wir haben zwei Farben im Angebot, dunkelblau und bordeauxrot“, sagt Remo Stäglich, Veranstaltungsmanager im Burgverbund Kriebstein-Mildenstein. Bisher bot das Standesamt Hainichen, der Partner für die Trauungen auf Burg Kriebstein, solche Stammbücher an. Jetzt aber nicht mehr, weswegen die Burg das nun übernommen hat. 35 Euro kostet so ein Stammbuch und die Nachfrage danach ist recht gut. Die Stammbücher gibt es zudem mit Mildenstein-Motiv, denn auf der Burg in Leisnig können sich Paare auch trauen lassen.

Die Kriebstein-Stammbücher gibt es in zwei Farben. Quelle: privat

In Kriebstein läuft das Heiratsgeschäft recht gut. Im vergangenen Jahr gaben sich hier 50 Paare das Ja-Wort, in diesem Jahr waren es auch schon 35. „Da kommen aber noch ein paar dazu“, sagt Remo Stäglich. Die Zusammenarbeit mit dem Standesamt Hainichen klappt gut. „Da haben wir einen sehr engagierten Partner“, sagt Susanne Tiesler.

Von Dirk Wurzel