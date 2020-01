Ohne die Gemeinderäte zu informieren, schickt der Bürgermeister ein Schreiben an betroffene Eltern raus. Dort informiert er darüber, dass die Kita-Kosten-Erhöhung in Großweitzschen vorerst vom Tisch ist. „Das ist die denkbar schlechteste Vorgehensweise in einem sowieso schon fragilen Verhältnis zwischen Verwaltung und Ratsmitgliedern“, meint Reporterin Stephanie Helm.