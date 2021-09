Alles aus Lego in Waldheim 

Waldheim

Die Waldheimer Steinchenbande ist wieder am Start. Die Interessengemeinschaft vom Waldheimer Heimatverein bereitet eine Lego-Ausstellung vor. Am Sonnabend wird sie eröffnet und läuft dann bis Ende Oktober.

Eigenkreation statt Bausatz

Highlights sind Eigenkreationen, die also nicht aus fertigen Bausätzen, sondern nach eigener Konzeption und Planung entstanden sind. „Wir würden damit gerne an den Erfolg vom vergangenen Jahr anknüpfen, als die Steinchenbande 2500 Gäste zur ersten Ausstellung begrüßen konnte“, wünscht sich Ingo Ließke.

Nach Vernissage Aktion im Hof

Als Galeriemanager der FMP Stiftung für Kunst und Kultur hat er den Ausstellungsaufbau in den Räumen an der Waldheimer Schloßstraße 23 in seiner Regie und außerdem Feuer gefangen für die bunten Klemmbausteine. Am Sonnabend wird für 10 Uhr zur Vernissage eingeladen, dann ist bis 17 Uhr offen. Im Hof werden Kaffee und Kuchen angeboten. Am Sonntag öffnet die Ausstellung ebenfalls 10 bis 17 Uhr.

Gruppen können sich anmelden

Bis Ende Oktober ist zusätzlich dienstags und donnerstags 15 bis 18 Uhr offen. Wer sich bis Ausstellungsende anmelden möchte, tut das am besten bei Ingo Ließke direkt unter der Telefonnummer 0176/ 43 802 589.

Von Steffi Robak