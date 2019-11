Alles selbst gemacht: Eltern und Erzieher schaffen Spiele-Paradies in Niederstriegis

Niederstriegis

Ein bisschen langweilig war er, der Garten der Kita Striegiszwerge in Niederstriegis. „Er hat eigentlich nur zum Toben eingeladen, mehr nicht“, sagen Jacqueline Schiefke und Antje Herrmann. Dass das Außengelände des Kindergartens jetzt alles andere als langweilig daherkommt, ist maßgeblich den beiden Erzieherinnen der Einrichtung zu verdanken. Und einer Elterninitiative, die ihresgleichen sucht. Insgesamt 22 einzelne Projekte sind auf dem Gelände umgesetzt worden. Finanziert wurde die Komplettumgestaltung des Kita-Außengeländes ausschließlich über Spenden.

Weiterbildung setzt Lawine in Bewegung

Eine Weiterbildung im Mai, in der es um naturnahe Gärten ging, war für die beiden Erzieherinnen der Stein des Anstoßes. Der inspirierende Besuch, zu dem auch zwei Elternvertreter mitgenommen wurden, setzte quasi eine Lawine in Bewegung. Von da an ließ die Idee eines neuen Außengeländes die beiden Frauen nicht mehr los. Nahezu jeden Tag waren sie mit Bleistift und Block im Garten unterwegs, sammelten Ideen, nahmen Maße, machten Pläne. Unterstützt wurden sie schon in den Anfängen maßgeblich von Planungsingenieurin Yvonne Lindner, eine der Elternvertreterinnen.

Hohe Hilfsbereitschaft

Bei einem Themenelternabend wurde das Vorhaben präsentiert. „Und uns wurden fast alle Einzelprojekte förmlich aus der Hand gerissen“, freuen sich die beiden Erzieherinnen noch heute über die Bereitschaft der Eltern, sich zu beteiligen. Es wurden Gruppen gebildet, die jeweils einen „Bauleiter“ hatten, Kostenvoranschläge erstellt und schließlich geschaut – können wir das schaffen? Auch finanziell? Eltern, Großeltern, fremde Leute, Firmen spendeten für das Großprojekt – Geld, Material, Geräte. Der eine hatte einen Radlader, der andere eine Rüttelplatte.

Großer Arbeitseinsatz

Am 12. Oktober zum großen Arbeitseinsatz tummelten sich rund 50 Leute im Außengelände der Kita. Pünktlich 8 Uhr ging es los, wer da nicht dabei sein konnte, half anderweitig mit, zum Beispiel bei der Verpflegung. „Es war ein toller Tag“, erinnert sich Antje Herrmann und ihre Augen glänzen. Voller Freude führen die beiden Erzieherinnen jetzt durch den Garten, der spätestens im Frühjahr von rund 40 Kindergartenkindern voll in Beschlag genommen werden soll. Bis dahin fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, Sand für die Spielkästen beispielsweise und ein Zaun um die Nestschaukel, die zusätzlich mit Mitteln aus dem Klosterbezirk angeschafft werden konnte.

Einweihungsfeier geplant

Die neuen Laufräder können die Steppkes bald schon auf der Rennstrecke testen, die quer über das Gelände führt und die einzelnen „Stationen“ verbindet. Es gibt eine Rennstrecke für Matchboxautos, die Hochbeete haben ihren Platz im neuen Garten gefunden. Ein Gießkannenbaum lädt ein, genauso wie ein kleiner Bolzplatz für die Jungen. Die Mädchen haben eine Chill-Ecke, die eine Duftmauer abgrenzt und die noch mit Palettenmöbeln und Hängematten gepimpt wird. Kreidetafeln, Kriechtunnel, Murmelbahn, Matschküche, Klangwand, Schatzkiste, ein Holztippi, zwei Kletterwände am Rodelhügel, eine Tankstelle für Spielzeugautos, eine hübsche Terrasse an der Holzhütte, die vorher schon im Garten stand, ein Barfußpfad wird noch gebaut – hier werden Kinderträume wahr. Im Frühjahr wird es eine große Einweihungsfeier geben, auf die sich die beiden Frauen riesig freuen. Genauso sehr wie sie allen Unterstützern des Projektes dankbar sind – den helfenden Händen genauso wie den bereitwilligen Geldgebern.

Von Manuela Engelmann-Bunk