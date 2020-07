Döbeln/Technitz

Mit einer selbst hergestellten Gartenbank haben sich die Eltern der Luchse von ihr verabschiedet. Alle Luchse, so heißt die dritte Klasse der Evangelischen Grundschule Technitz, haben darauf ihren Namen eingebrannt, damit sich Bärbel Turek auch immer an sie erinnert.

„Ich bin jeden Tag mit Freude zur Arbeit gegangen.“

Natürlich wird sie sich an ihre Kinder im Christlichen Lernraum erinnern. Ihre ersten Hortkinder richten mittlerweile von Studium und Beruf Grüße an sie aus. Jetzt aber geht sie in den Ruhestand. Das wollte sie eigentlich schon im vergangenen Sommer. Doch ihre Kollegin war in Elternzeit und deren dritte Klasse brauchte einen Klassenleiter und so hängte Bärbel Turek noch ein Jahr mit den Luchsen dran. Schwer gefallen ist ihr das nicht. „Ich bin jeden Tag mit Freude zur Arbeit gegangen. Selbst in der Corona-Zeit, wo mir die Technik, Videokonferenzen und viel Neues auch Nerven und graue Haare gekostet habe – ich konnte immer dazulernen. Und die Zusammenarbeit mit den engagierten Eltern hier in unserem Lernraum war immer etwas ganz tolles für mich.“

Anzeige

Ausflug als Köchin in die Gastronomie

Am Institut für Lehrerbildung in Altenburg studiert Bärbel Turek Lehrerin und Erzieherin. Sport und Werken sind ihre Fächer, die sie danach an der Peter-Apian-Oberschule in Leisnig unterrichtet. Diese Schule hatte sie zuvor selbst besucht.

Weitere LVZ+ Artikel

Nach der Wende arbeitet sie im Gasthof Tragnitz mit, den ihr Mann als Pächter betreibt. Sie lernt noch einmal den Beruf Koch. Doch die Kinder um sich herum vermisst sie. So wechselt sie wieder in den Erzieherberuf und arbeitet im Kindergarten Wirbelwind in Leisnig, später auch im Jugendclub an der Apian-Schule. Bis sie im Juli 2004 auf die Ausschreibung der Stelle im Christlichen Hort in Technitz stößt.

Besondere Atmosphäre in Technitz

„Ich habe mit meinen Bewerbungsunterlagen auf einer Bank in dem schönen Gelände der Schule und des Hortes gesessen und kurz überlegt, ob ich den Umschlag in den Briefkasten einwerfe. Dann habe ich mir gedacht: Was für ein schönes Fleckchen. Hier könnte ich bestimmt viele Jahre gern arbeiten“, erinnert sie sich.

Bärbel Turek hat es nicht bereut.Nach dem Start als Erzieherin im Hort übernimmt sie recht schnell auch die pädagogische Unterrichtsbegleitung im Rahmen der Ganztagsschule, unterrichtet Werken und Sport. Sie übernimmt die Hortleitung im Rahmen einer Schwangerschaftsvertretung und baut die integrative Arbeit der Schule mit auf. Dafür bildet sie sich mit einer Heilpädagogischen Zusatzqualifikation weiter und wird schließlich stellvertretende Schulleiterin.

Integration liegt ihr besonders am Herzen

„Mir war es wichtig, Kinder besonders zu fördern, denen das Lernen schwerfällt“, sagt sie. Alle Integrativkinder unter den Technitzer Grundschülern haben den Lernraum mit Erfolg verlassen. Keines musste an eine Förderschule wechseln. Auch darauf ist Bärbel Turek stolz. Die Evangelische Grundschule ist beim Thema Integration mittlerweile eine von 17 Pilotschulen in Sachsen. 2011 wird Bärbel Turek Schulleiterin und gibt dieses Amt bei ihrer geplanten Pensionierung im vergangenen Jahr an Claudia Manig weiter. Das Bonusjahr verbrachte sie als Klassenleiterin der dritten Klasse, die sie nun an Sabine Weichsel abgibt.

Jetzt freut sie sich auf Zeit mit ihren kleinen Enkeln Sophia (9) und Bella(3). Die größeren Enkel Noah und Franjo sind schon 16 und 18 Jahre alt. Zudem will Bärbel Turek Nachhilfe geben und viel reisen. Eigentlich war jetzt ein halbes Jahr Spanien mit dem Wohnmobil geplant. Doch Corona verhinderte die Pläne. Dafür fährt sie jetzt mit den Enkeln nach Zinnowitz.

Christlicher Lernraum Die Evangelische Grundschule und der Hort bilden seit 2008 den Christlichen Lernraum Technitz. Die Freie Schule besteht seit 20 Jahren und ist mittlerweile in der Bildungslandschaft der Region etabliert und anerkannt. 98 Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse lernen im Christlichen Lernraum. Der Unterricht findet in vielfältigen Formen statt. Einzeln, mit Partner oder in Kleingruppen werden die Unterrichtsthemen erschlossen. Zudem wird in Freiarbeit und mit einem Wochenplan selbstständig gelernt. Es gibt naturnahe Lernräume im Gelände und ein umfangreiches Ganztagsangebot. Träger des Lernraumes ist der Christliche Schulverein Technitz.

Von Thomas Sparrer