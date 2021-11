Als die Weltgeschichte nach Waldheim kam

Waldheim

Viel Auflauf für eine kleine Tafel: Vorm Stadt -und Museumshaus trafen sich eine Menge Menschen, um ein Schild aus Bronze zu enthüllen. Das erinnert an den Aufenthalt des französischen Kaisers Napoleon Bonaparte im Haus am 7. Mai 1813. Zuvor übernachteten die preußischen Majore Freiherr von Lützow und Freiherr von Petersdorff in dem Haus. Das war im April 1813. Weltgeschichte machte in Waldheim Station und daran erinnert nun die Tafel aus Bronze.

Für Tim Fechner ist das der Punkt über dem „i“ in der wechselhaften aber letztlich erfolgreichen Geschichte der Rettung des Hauses am Niedermarkt. Tim Fechner, er war bis zu dessen Auflösung Vorsitzender des Fördervereins zur Sanierung des Napoleonhauses, berichtete nun den Gästen der kleinen Einweihungsfeier von der wendungsreichen Geschichte des Hauses in den vergangenen zehn, 15 Jahren.

Einige der Gäste waren in den Uniformen der Armeen erschienen, die in der Völkerschlacht kämpften. Christoph Lobe zum Beispiel als russischer Jäger und Robert Heyne als französischer Sappeur, wie damals die Pioniere hießen. „Ich war schon dreimal bei den Pionieren: den Jungpionieren, den Thälmannpionieren, den NVA-Pionieren und jetzt bin ich bei den französischen Pionieren“, sagt der Jenaer scherzhaft. Er engagiert sich im Verein „Arbeitsgemeinschaft Jena 1806“, den er mit gegründet hat. Die 45 Mitglieder kümmern sich um die Denkmalpflege und die Erinnerung an die Doppelschlacht von Jena und Auerstedt, indem sie diese historisch nachstellen.

Andreas Böhme wiederum trug die Uniform eines Capitain (Hauptmann) der 4. Rheinbundarmee Sachsen-Gotha-Altenburg, einem Verbündeten Napoleons. Er gehört zur Assoziation „Le Souvenir Napoléonien“, die sich mit historischen Studien zu Napoleon beschäftigt und Ableger in vielen Ländern hat. Zuletzt war eine Delegation der Assoziation im August 2019 zu Napoleons 250. Geburtstag in Waldheim – bei Albrecht Bergmann, der in der Stadt an der Zschopau die Erinnerung an den Staatsmann und Feldherren hochhält.

Das tut nun auch die Bronzetafel am Stadt- und Museumshaus. Es sei ein tüchtiger Kampf gewesen, bis diese endlich installiert werden konnte, sagte Lothar Siebert. Er war bis zu dessen Auflösung Schatzmeister des Fördervereins. Dieser hatte sich aufgelöst, als das Haus gerettet war und als Stadt- und Museumshaus wieder öffnete. Das Geld, das der Verein übrig hatte, floss in die Bronzetafel.

Von Dirk Wurzel