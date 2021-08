Alte Glocke und drei Orgeln in Knobelsdorf

Knobelsdorf

Fünf Jahrhunderte hat sie auf dem bronzenen Buckel. Und ist damit wahrscheinlich die älteste Glocke in der ganzen Kirchgemeinde. „Das haben wir aber eher durch Zufall festgestellt“, sagt Elias Bixl. Er läutet jedoch nicht die Glocken, sondern spielt die Orgel. Oder besser: Die Orgeln. Denn am Sonntag werden drei dieser Instrumente in der Kirche des Waldheimer Ortsteils erklingen – von ganz klein bis groß.

Elias Bixl jeweils an der Truhenorgel in der Knobelsdorfer Kirche. Diese spielt er am Sonntag, dem 22. August. Quelle: Dirk Wurzel

Da ist zum Beispiel die Lego-Orgel zum Zusammenbauen. Der Grünlichtenberger Kirchenvorstand Michael Kreskowsky hat sich dieses funktionierende Modell mit zwei Oktaven über zwei Register des Sächsischen Musikrates bei der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ in Leipzig ausgeliehen. Nun spielt tatsächlich mal einer Musik darauf. Etwas größer ist die Truhenorgel, die der Dresdner Orgelbauer Markus Stahl für die Gemeinde angefertigt hat. Sechs Mann haben das grundsätzlich transportable Instrument in die Knobelsdorfer Kirche gewuchtet.

Wieder einfacher zu spielen

Die große Orgel spielt Elias Bixl natürlich auch. Sie hat Richard Kreutzbach gebaut und die Mitarbeiter des Moritzburger Orgelbaubetriebes von Christoph Rühle haben das Instrument bis vor kurzem saniert. Nur einen Motor müssen sie noch austauschen, aber das kann nach dem Konzert geschehen. „Sie ist jetzt wieder einfacher zu spielen, von den Pedalen hat vor der Sanierung höchstens die Hälfte funktioniert“, sagt Elias Bixl.

Kameramann in Mittweida

Der junge Mann ist Autodidakt, was das Orgelspielen angeht. Er hat Klavier gelernt und sich dann mit den großen Pfeifeninstrumenten in den Kirchen der Gemeinde beschäftigt. Er beherrschte diese bald so gut, dass er die musikalische Begleitung einiger Gottesdienste übernehmen konnte. Später kamen dann Konzerte dazu. Beruflich hat Elias Bixl so gut wie nichts mit Musik zu tun. Er studiert Medienmanagement an der Hochschule Mittweida. „Kameramann“, beschreibt Elias Bixl in einem Wort, worum es in diesem Studium gerade geht. Als Kameramann hat er aber auch schon für die Kirche gewirkt. So zum Beispiel die Einspieler für den musikalischen Adventskalender gefilmt – zur Aufmunterung der Gemeinde in der Corona-Weihnachtszeit.

Am Sonntag spielt der begabte junge Mann nun wieder ein Orgelkonzert. Das Repertoire reicht von der Renaissance (Frescobaldi) über Barock (Bach) bis zur Romantik (Felix Mendelssohn-Bartholdy). Aus der Renaissance stammen auch mindestens zwei Glocken der Kirche. Eine kleinere ist von 1561, die Große von 1521. Ihr Ton ist ges´ und sie wiegt 910 Kilogramm. Die lateinische Inschrift „sit nomen domini benedictum ex hoc nunc et usque in 1521“ ist auf ihr zu lesen. Zum Glück landete diese Glocke nicht in der Schmelze. Denn im Ersten Weltkrieg war Bronze ein wichtiges Metall für die Rüstungswirtschaft.

Das Konzert mit Elias Bixl beginnt am Sonntag, dem 22. August, um 17 Uhr in der Knobelsdorfer Kirche. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gern gesehen. Sie sollen der Sanierung der Kreutzbach-Orgel zugute kommen.

Von Dirk Wurzel