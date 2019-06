Region Waldheim

Freunden historischer Zweiräder kommen am Wochenende in Waldheim und Umgebung auf ihre Kosten. 215 Besitzer alter Fahrzeuge, in der Mehrzahl Motorräder, tuckern zur 7. Kriebsteiner Oldtimerrallye unter anderem durch Waldheim. Dort machen die Fahrer am Sonnabend um 9.15 Uhr Station. „Das älteste Fahrzeug ist ein Benz-Motorwagen, Baujahr 1885. Aber der fährt nicht zur Rallye mit, weil der Wagen nicht mehr für den Straßenverkehr geeignet ist“, sagt Michael Fuhse, Organisator der Rallye.

Das Fahrerlager ist an der Jugendherberge in Falkenhain. Dort startet am morgigen Sonnabend um 8.45 Uhr die Rallye, zunächst mit der Begrüßung der Teilnehmer und der Fahrerbesprechung. Um 9 Uhr beginnt die Sondervorführung mit anschließendem Start. Die über 200 Fahrzeuge starten im Abstand von 30 Sekunden. Die Route führt dann nach Waldheim und von dort nach Klosterbuch. Um 13 Uhr ist das Mittagessen im Restaurant Seeterrassen geplant und gegen 15 Uhr wollen die Motorradfahrer wieder in Falkenhain sein, wo ab 18 Uhr die Abendveranstaltung mit den Milkauer Schalmeien steigt.

Von diw