Altenhof: Die Kugel krönt das Werk

Altenhof

Der Großteil der Sanierungsarbeiten an der Altenhofer Kirche St. Aegidien ist abgeschlossen. Nun wurde dem Werk die Krone aufgesetzt, in Form der neuen Kirchturmkugel.

Eins der großen Sanierungsvorhaben der Kirchgemeinde Leisnig-Tragnitz-Altenhof geht damit dem Ende zu. In den Kapseln, die in der Kugel deponiert wurden, schlummern nun wieder die historischen Dokumente, die darin vorgefunden wurden. Und es kommt einiges Neues aus heutiger Zeit dazu: „Außerdem wollen wir aktuelles Kleingeld dazulegen sowie die Gemeindebriefe Oktober/November sowie Dezember/Januar“, sagt Pfarrerin Katja Schulze. Auch die Kostenzusammenstellung der Baumaßnahme wird mit in die Kugel gelegt. Seit dem vergangenen Jahr wurden für die Sanierung vom Dach sowie Dachreitertragwerk rund 325 000 Euro ausgegeben.

Jetzt muss noch für rund 40 000 Euro am Dachreiter gebaut werden: die Glocken sind derzeit abgehängt und stehen im Turm. „Am Glockenstuhl muss noch etwas verändert werden“, so die Pfarrerin. Künftig sollen die Glocken so schwingen können, dass die Statik des Dachreiters nicht leidet.

Im Dachreiter befinden sich drei Glocken. Die kleinste, 58 Zentimeter hohe Bronzeglocke, wurde vermutlich um 1300 gegossen und gehört damit zu den ältesten Kirchenglocken in Sachsen. Die Datierung ergibt sich aus ihrer hohen, schlanken Glockenform. Die aus Bronze gegossene Glocke trägt keine Inschrift, ist aber mit vier kleinen Reliefs verziert, die jeweils den Gekreuzigten mit Maria und Johannes zeigen.

Die zwei anderen Bronzeglocken fielen der Waffenherstellung im Ersten und Zweiten Weltkrieg zum Opfer. 1964 wurde das Geläut durch zwei nach Altenhof gebrachten Glocken wieder ersetzt, von denen die kleinere 1699 ursprünglich für die Dorfkirche in Fürstenwalde bei Dippoldiswalde und die größere 1924 für die Zschoppacher Kirche gegossen wurde.

Von Steffi Robak