Altenhof: Ein kleiner Krippenweg für Heiligabend

Altenhof

Stall, Krippe, Stern... alles da in Altenhof. Und das in unmittelbarer Nähe zur Kirche. Weil es die Christvesper mit Krippenspiel in diesem Jahr nicht geben darf, ist ein kleiner Krippenweg mit vier Stationen aufgebaut. Diesen Krippenweg darf auch jeder zu Heiligabend beziehungsweise generell um die Weihnachtsfeiertage besuchen. Der Stern weist den Weg dort hin. Und in der Dämmerung sind Kerzen an der Pfarrscheune aufgestellt. Sie sollen die Szenerie erleuchten.

Eine Gemeinschaftsarbeit

Für den kleinen Krippenweg zwischen Kirche und Pfarrscheune haben die Altenhofer selbst gesorgt, aus eigener Kraft sowie mit Unterstützung. Die klassischen Krippenspiel-Akteure wir Hirten, Schafe, Josef und Maria, heilige drei Könige, wurden zunächst aus OSB-Platten ausgesägt. Das Material zu besorgen und die Figuren auszusägen, das übernahm die Firma Geilert.

Mit dem Bemalen waren dann verschiedene weitere Unterstützer beschäftigt. Die drei Könige aus dem Morgenlande sollten zum Beispiel im Kindergarten Funtasia ihren Anstrich bekommen. „Ursprünglich hatten wir das so geplant, dass die Kinder mitmachen können“, erläutert die Einrichtungsleiterin Eveline Lischke.

Kinderprogramm auf DVD

Die Corona-Bestimmungen mit der Kita-Schließung zwangen dann zum Umplanen. So war es wichtiger, dass die Kinder die Weihnachtsgeschenke für ihre Eltern fertig gebastelt bekamen. Jede Gruppe studierte ein Programm ein. Dieses können sich die Eltern in diesem Jahr auf DVD ansehen. „Sonst hätten wir es ja aufgeführt“, so Lischke.

Dann konnte die Anmal-Aktion für die drei Könige zwar nicht mit den Kindern zusammen erledigt werden. Doch die Erzieherin Sylke Albrecht sorgte dafür, dass die drei Hoheiten – bei manchen sind es auch Magier oder Sterndeuter – farbenprächtig in den kleinen Altenhofer Krippenweg eingeordnet werden konnten.

Patricia Geyer von den Altenhofer Gartendialogen war ebenfalls mit Farbe und Pinsel am Werk. Und die Schafe für die Hirten bekamen innerhalb des Projektes Zwischenstopp in Bockelwitz ihren tiergerechten Anstrich.

Christvesper als Spaziergang

Also: ganz ohne Krippe müssen die Altenhofer auch in diesem Jahr nicht bleiben. Katrin und Tim Dierks, die mit ihrer Familie im früheren Pfarrhaus wohnen, haben die ganze Aktion begleitet und sich auch darum gekümmert, dass der kleine Krippenweg mit seinen vier Stationen aufgebaut werden konnte – vier Stationen wegen der vier Sonntage im Advent.

Zu einer bestimmten Zeit wollen sie nicht an die Pfarrscheune einladen, denn es sollen sich keine größeren Menschengruppen ansammeln, sagt Katrin Dierks. „Einen kleinen Spaziergang zu Heiligabend ist es dem einen oder anderen aus dem Dorf vielleicht wert, darüber würden wir uns sehr freuen. Es ist eben in diesem Jahr eine etwas andere Art, sich die Ereignisse an der Krippe ins Gedächtnis zu rufen.“

Von Steffi Robak