Altenhof: Kugel vom Kirchturm abgenommen und geöffnet

Die Sanierung der Kirche St. Aegidien im Leisniger Ortsteil Altenhof geht im Stillen und beharrlich vonstatten. Pfarrerin Katja Schulze hat sich auch wegen des Corona-Abstandsgebotes dafür entschieden, dass die Turmkugelabnahme und -öffnung in nur kleiner Runde vollzogen wurde.

Die Kirchturmkugel wird abgenommen. Quelle: Katja Schulze

Die Pfarrerin war vor Ort, als Ricardo Birnbaum vom Leisniger Unternehmen Benedix Bedachung die Kugel öffnete. Alte Dokumente, Zeitung sowie alte Geldstücke kamen dabei zum Vorschein. Die Texte stammen unter anderem aus den Jahren 1858 sowie 1911.

Die Kugel des Kirchturms in Altenhof ist geöffnet. Quelle: Katja Schulze

Im Jahr 1964 hatte Pfarrer Siegfried Fleischer einen Text in die Kugel gegeben. Damals war an dem Kirchendach die letzte große Sanierung vorgenommen worden. Der Text wurde nun auch vorgelesen, als die Kugel geöffnet wurde. Siegfried Fleischer hatte die Kirchgemeinde Altenhof über die Wendezeit gebracht, ging 1997 in den Ruhestand. Mit ihm zusammen feierten die Altenhofer im Jahr 2003 das 800-jährige Bestehen ihrer Kirche. Damals hatte es eine ganze Festwoche gegeben.

Historische Dokumente kamen zum Vorschein, wie hier aus dem Jahr 1911. Quelle: Katja Schulze

Fleischer hatte aus damaligem Anlass historische Fakten über die Kirche zusammengetragen. Demnach hängt der Bau der Altenhofer Kirche mit dem Kloster Buch zusammen. Das wurde 1192 gegründet, jedoch elf Jahre danach bereits durch ein Hochwasser zum Teil zerstört.

Die Mönche suchten in Altenhof Zuflucht, wo bereits eine Kapelle existierte.

Im Jahr 1203 wurde dann dort die neue Kirche gebaut. In manchen Chroniken wird gemutmaßt, dass in Altenhof ein Ersatz für die St.-Aegidien-Kirche gebaut wurde, die im Dorf Buch existierte. Einen Nachweis dafür gibt es bisher nicht.

