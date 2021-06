Alter Gasthof in Obersteina wird Erdboden gleichgemacht

Ostrau/Obersteina

Doppeltes Glück für die Gemeinde Ostrau: Zwei Vorhaben schickte die Kommune ins Rennen um die begehrten Fördermittel aus dem Programm „Vitale Dorfkerne“. Für beide Maßnahmen erhielt Ostrau vor wenigen Tagen den Zuschlag. So kann nicht nur der Brandschutz in der Kindertagesstätte „Wiesenstrolche“ verbessert werden, sondern auch der alte Gasthof „Grüne Aue“ in Obersteina wird nach langen Jahren des Versuchs nun endlich dem Erdboden gleichgemacht.

Prozente eingebüßt

Für beide Maßnahmen gibt es nicht ganz die 75-prozentige Förderung, die ursprünglich im Förderprogramm ausgeschrieben wurde. Stattdessen sind es knapp 71 Prozent. „Sonst wäre eine Maßnahme hinten runter gefallen“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Für die Gemeinde ist das trotz der eingebüßten Prozentpunkte ein Glücksfall. Vor allem in Hinblick auf den Abriss des ehemaligen Gasthofs in Obersteina. Schon seit mehr als fünf Jahren versucht die Kommune, den nicht mehr genutzten Gebäudekomplex verschwinden zu lassen. Bisher fehlte das Quäntchen Glück bei der Fördermittelvergabe. Jetzt ist es soweit.

Keine Zeit verschwenden

Die Gemeinde verschwendet nach dem positiven Votum auch keine Zeit mehr. Schon wenige Tage nach der Zusage vergaben die Ostrauer Gemeinderäte die notwendigen Planungsleistungen, um den Abriss voranzutreiben. Demnach wird sich das Ingenieurbüro Ritter-Müller aus Leipzig dem Thema annehmen. Für insgesamt rund 11.000 Euro verschwindet der alte Gasthof, die Medienanschlüsse werden demontiert und der gesamte Komplex entrümpelt. Außerdem muss der Natursteinkanal, der das Gebäude unterquer, gesichert werden. Denn: Unter dem Gebäude verläuft ein Bach, die Kleine Jahna. Eine Mauer wird auf lose Steine untersucht, ein Schutzzaun angeordnet und abgerissene Mauerverzahnungen ausgebessert. Insgesamt kostet die Maßnahme rund 125.000 Euro.

Brandschutz bekommt positives Votum

Ist der Gasthof einmal weg, soll die freiwerdende Fläche als Grünfläche mit Bänken und Blumen, Büschen und Bäumen gestaltet werden und so zu einem vitalen Dorfkern werden.

Auch die Verbesserung des Brandschutzes in der Ostrauer Kindertagesstätte bekam ein positives Fördervotum. Für rund 25.000 Euro will die Gemeinde allerhand Dinge erledigen, darunter ein zweiter Fluchtweg, neue Trennwände und Türen. Damit das Vorhaben umgesetzt werden kann, ist eine Planung notwendig. Das Ingenieurbüro für Haustechnik GmbH aus Döbeln wird genau das für rund 6.800 Euro tun.

Von Stephanie Helm