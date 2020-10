Alter Turm in Böhrigen hat jetzt auch einen neuen Spielplatz

Böhrigen

130 Jahre alt wird der 26 Meter hohe Aussichtsturm Striegistal in Böhrigen im kommenden Jahr. Erbaut wurde er 1890/91 im Auftrag des Fabrikanten Carl Gustav Leonhardt. Das wollen die Mitglieder des Vereins, der sich seit über zehn Jahren um den Erhalt des Kulturdenkmals kümmert, gebührend feiern. Und zwar zum Tag des offenen Denkmals – hoffentlich wieder mit einem Festwochenende, so wie in der Vergangenheit. In diesem Jahr war aufgrund der Corona-Pandemie nur wenig möglich am Turm, der sich großer Beliebtheit erfreut und immer wieder Ausflugsziel von Wanderern ist.

Beliebt bei Wanderern, Familien und Schulklassen

Nicht nur der Turm, der jetzt in den Ferien täglich für eine Besichtigung offen steht und sonst immer an den Wochenenden von vier Böhrigenern ehrenamtlich aufgeschlossen wird, zieht Wanderer in Gruppen oder auch Familien oder Schulklassen an. Die kommen auch gern, weil auf dem gepflegten Außengelände viel Platz, viel Grün ist und nicht nur zwei überdachte Tische mit Bänken genutzt werden können, sondern auch zwei Schutzhütten. Die zweite ist erst in diesem Jahr fertig geworden. Auf Anfrage Rund 13 000 Euro hat die schöne große Holz-Laube den kleinen Verein gekostet. Finanziert hat er sie aus eigener Tasche, mit Unterstützung von Sponsoren, Freunden des Turms und Spendengeldern einiger Ortschaftsräte aus Böhrigen und Etzdorf.

Ein weiteres großes Projekt ist nun auch fertig gestellt. Mit über den Klosterbezirk Altzella zur Verfügung gestellten Fördermitteln konnte ein Mehrgenerationenspielplatz auf dem Gelände aufgebaut werden. Schon lange hatten die Vereinsmitglieder überlegt, was sie für Familien mit Kindern noch an Attraktion auf ihrem Turmgelände anbieten könnten. Vereinschefin Carola Bunde und ihr Mann haben sich dazu auch auf Reisen inspirieren lassen. Ein Spielplatz für Kinder in Kombination mit Sportgeräten für Erwachsene erschien allen als gute Idee.

Selbst geschachtet um Kosten zu sparen

Schaukel, Wippe und ein Wipptier stehen nun im oberen Bereich des Geländes, gut einsehbar von der Stelle aus, an der die fünf Geräte stehen, auf denen sich Erwachsene ertüchtigen können. Dazu gibt es eine Tafel, auf der die Anleitung zu finden ist. Rund 9000 Euro hat das Projekt gekostet. 80 Prozent der Kosten sind über Fördermittel finanziert worden. Die Geräte stammen von einem Hersteller aus Thüringen, es war den Vereinsfreunden wichtig, dass sie im weitesten Sinne aus der Region kommen. Weil sie erst im Juni zur Verfügung standen, konnte auch erst im Sommer mit der Umsetzung des Projektes begonnen werden. Um Kosten zu sparen, haben die Männer des Vereins selbst Hand angelegt und alle Löcher für die Geräte selbst geschachtet. Und so ist der Spielplatz jetzt im Herbst fertig geworden. Eingeweiht haben ihn die Turm-Erhalter auch schon. Jedes Jahr unternehmen die Vereinsmitglieder nämlich eine Turmausfahrt – diesmal haben sie am 11. Oktober den Wasserturm in Siebenlehn besucht. Im Anschluss wurde auf dem heimischen Vereinsgelände gegrillt und gleich die neuen Sportgeräte eingeweiht. Um sie gut durch den Winter zu bringen, sollen jetzt noch ein paar Hüllen besorgt werden. Das Turmgelände bleibt weiterhin offen zugängig. Der Turm selbst geht ab November erst einmal in die Winterruhe und wird bis zum Frühjahr nicht mehr aufgeschlossen.

Von Manuela Engelmann-Bunk