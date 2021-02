Altes Bahngelände in Döbeln wird gerodet

Döbeln

Das Gelände des früheren Güterbahnhofes in der Oststraße in Döbeln ist offenbar ein sehr interessantes innenstadtnahes Baugebiet. Darauf lassen viele Leserreaktionen in den sozialen Netzwerken schließen, nachdem auf einem wüsten verwilderten Teil des Areals jetzt zahlreiche Bäume und Sträucher und viel Wildwuchs beseitigt wurden. „Wer baut denn da was? Darf der Eigentümer dort denn einfach so Bäume und Sträucher beseitigten? Diese Fragen erreichten die Redaktion auf mehreren Kanälen.

Platz für Wohnen und Gewerbe

Eine Nachfrage im Rathaus ergibt: Es handelt sich um ehemaliges Bahngelände inmitten der Stadt. Die Stadt hat das Gelände nach der Stilllegung der Bahnanlagen bereits in den 1990-er Jahren als Bahn- und Mischgebiet im Flächennutzungsplan der Stadt Döbeln ausgewiesen. „Wir wünschen uns, dass aus dem Gelände ein Standort für Kleingewerbe und Wohnen wird“, sagte damals Döbeln Planungsamtsleiter Thomas Hanns zu dieser Idee, die der Stadtrat mit dem Flächennutzungsplan beschlossen hat. Die Güterladestraße ist städtisches Eigentum. Die Bahn hat die anderen Flächen später an verschiedene private Interessenten verkauft.

Neubesiedlung hat begonnen

Doch um die 20 Jahre sollte es noch dauern, bis sich auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofes und des Güterverteilzentrums an der Oststraße tatsächlich so etwas wie ein innerstädtischer Kleingewerbe- und Wohnstandort entwickelt. Mit dem Neubau der Glaserei Bertl fing vor einigen Jahren die Neubesiedlung des Gebietes an. Zwischenzeitlich entstand auf dem ehemaligen Bahnareal auch der neue Firmensitz des Bestattungshauses Illgen. Es wurden zwei Wohn- und Gewerbehäuser gebaut. Das ehemalige Güterverteilzentrum wurde entkernt. Aus dem Komplex wurden ein Mehrfamilienhaus und ein Einfamilienhaus.

Für größte Fläche noch keine konkreten Pläne

Zwischen den neu bebauten Grundstücken liegt eine große noch recht wilde Fläche. Die Gleise hat die Bahn noch selbst abgebaut. Die Bauherren hatten auf ihrem Gelände auch hier und da mit größeren Mengen an Betonschwellen und Müll zu tun. Auch ein paar verwilderte ehemalige Gärten gehörten dazu. „Jetzt wurde auf dem Gelände mal Ordnung gemacht und der Wildwuchs durch eine beauftragte Fachfirma beseitigt. Das gehört auch zur Verkehrssicherungspflicht“, sagt Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser. Allerdings spricht er dazu als Privatperson und nicht als Stadtoberhaupt. Darauf legt er Wert. Denn als Privatmann hat er vor knapp zehn Jahren gemeinsam mit Freunden das Gelände gekauft und ist somit einer der Miteigentümer. „Wir haben das Areal als Bauland gekauft. Ich bin im Moment aber durch meine Arbeit im Rathaus mit so vielen anderen Aufgaben beschäftigt, dass sich um die Entwicklung des Grundstücks eher die anderen Eigentümer kümmern“, so Liehauser. Die aktuelle Beräumung des Grundstückes war überfällig und passe in die Jahreszeit. Außerdem gab es immer wieder illegale Müllablagerungen. Aktuell gebe es aber noch keine konkreteren Pläne.

Von Thomas Sparrer