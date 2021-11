Altkreis Döbeln: Weitere Schulen schließen wegen Positiv-Testungen

Region Döbeln

Das Kultusministerium hat weitere vollständige beziehungsweise Teil-Schulschließungen im Altkreis Döbeln angeordnet. So ist die Grundschule Waldheim ab heute bis einschließlich 24. November vollständig geschlossen, die Döbelner Grundschule „Am Holländer“ erstmal bis Freitag.

Grundschule „Am Holländer“ Döbeln: vollständig geschlossen

Bis zum 19. November ist auch die Grundschule „Am Holländer“ in Döbeln vollständig geschlossen. Das Infektionsgeschehen erstreckt sich auf alle Klassenstufen. Ein Großteil der Infektionen sind derzeit mit PCR-Test bestätigt. Es sei davon auszugehen, dass eine große Anzahl der Testergebnisse noch mit PCR-Test bestätigt werden. Darüber hinaus sind vier Lehrkräfte aktuell von Infektionen betroffen, die bereits durch PCR-Test bestätigt wurden.

Grundschule Waldheim: vollständige Schließung

Wie der dazugehörigen amtlichen Bekanntmachung des sächsischen Kultusministeriums zu entnehmen ist, gab es an der Waldheimer Bildungseinrichtung bereits zum 15. November an der Schule zwölf Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrkraft, die mittels PCR-Test positiv auf das Coronavirus SARS CoV-2 getestet wurden. Das Infektions-Geschehen erstreckt sich auf alle Klassenstufen. Es bestehe somit die begründete Gefahr weiterer Infektionen an der Schule bei Fortführung der Präsenzbeschulung.

Grundschule Gersdorf: Klassen 1 und 2

Die Grundschule Gersdorf in Gersdorf wird noch bis einschließlich 19. November teilweise geschlossen. Dies betrifft die Präsenzbeschulung der Klassenstufen 1 und 2. Mittels Schnelltest wurden in diesen Klassenstufen bei fünf Kindern Infektionen auf das Coronavirus SARS-CoV-2 festgestellt. Zudem ist eine Lehrkraft mittels Schnelltest positiv getestet. Die PCR-Test-Ergebnisse stehen noch aus. Es sei davon auszugehen, dass PCR-Tests eine große Anzahl der Testergebnisse bestätigen.

Oberschule Leisnig Klasse 6a

An der Peter-Apian-Oberschule in Leisnig bleiben die Schüler der Klasse 6a bis einschließlich 19. November zu Hause. In Klasse 6a wurden mittels Schnelltest vier Infektionen auf das Coronavirus SARS-CoV-2 festgestellt. Drei davon sind durch PCR-Test bestätigt. Zwei PCR-Testergebnisse stehen noch aus. Zudem gibt es weitere Coronavirus-Infektionen in anderen Klassenstufen.

Von daz/sro