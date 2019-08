Leisnig

Über den Marktplatz soll kein Auto fahren. Deshalb muss die derzeit im Bau befindliche und noch voll gesperrte Johannistalstraße bis nächste Woche so weit fertig sein, dass sie befahrbar ist. Denn die Stadt muss schließlich erreichbar sein. „Bis auf Restarbeiten soll das erledigt sein“, sagt Uwe Dietrich, beim Bau- und Ordnungsamt der Stadt unter anderem verantwortlich für Straßensperrungen.

Wie soll das funktionieren, wenn auf dem Marktplatz die Stellfläche zum Parken wegfällt? Mit über 4000 Quadratmetern Fläche ist er der größte Platz im Ort. Und so soll die Lösung aussehen: Von der Johannistalkreuzung aus gesehen in Richtung Krankenhaus wird die Colditzer Straße zur Einbahnstraße. Und: Die rechte Seite, wo in Kürze der Fußwegebau beginnt, wird entlang der Straße zum Parken frei gegeben.

Diese Einbahnstraßenregelung, ins Kalkül gezogen für die Zeit vom Fußwegebau, wird dafür lediglich einige Tage terminlich nach vorn gezogen und ergänzt durch die Möglichkeit zum Parken. Diese gilt explizit nur für die Zeit vom Altstadtfest.

Einen Wermutstropfen bringen die bereits Mitte der Woche anlaufenden Festvorbereitungen mit sich: Es wird aus diesem Grunde keinen Wochenmarkt geben.

