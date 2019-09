Altstadtfest: Neues Konzept, positives Resümee

Leisnig

Ein „durchweg positives Resümee“ zum Leisniger Altstadtfest 2019 zieht Bürgermeister Tobias Goth ( CDU). Das Fest hatte am letzten Augustwochenende unter veränderten Vorzeichen stattgefunden. Nun informierte Goth in der jüngsten Ratssitzung darüber, dass es mittlerweile ein Auswertungstreffen mit insgesamt 17 beteiligten Personen gegeben hat. Alle seien der Auffassung, dass es ein gelungenes Fest war.

Viele Einheimische beim Fest

Der Bürgermeister erinnerte daran, dass das Fest nach altem Konzept auf der Kippe stand. Einige wollten weiter machen, andere nicht. Nun sei aber der Dreh gelungen. „Hauptpunkt war dabei das neue Konzept – freier Eintritt, Rummel auf dem Marktplatz, Oldtimertreffen auf dem Rewe-Parkplatz“, sagt Goth. Er verweist darauf, dass seine beiden Stellvertreter Hans-Hermann Schleußner (Wählervereinigung Stadt und Land Leisnig) sowie Hansjörg Oehmig ( CDU) großen Anteil am Gelingen des Altstadtfestes hatten. Auch die Einbeziehung des Döbelner Dienstleistungsunternehmens von Michael Köhler habe dazu beigetragen. Viele Einheimische seien zu dem Fest gekommen.

Mehr schattige Plätze und offene Brücke

Für künftige Feste gibt es laut Goth auch „ein paar Dinge, die geändert oder noch besser gemacht werden können“. Dazu gehöre zum Beispiel, bei großer Hitze zusätzliche schattige Plätze mit Pavillons und Sonnenschirmen zu schaffen oder das Lustwandeln auf der Kirchstraßenbrücke zu ermöglichen. Die war nämlich beim jüngsten Fest nicht geöffnet.

Von der heimischen Wirtschaft und von Privatpersonen seien rund 13 000 Euro für das Fest geflossen, was den städtischen Haushalt ein stückweit entlaste.

Betreutes Trinken?

Konstantin Wiesinger, der im Frühjahr für Die Linke für den Stadtrat kandidiert hatte, meldete sich in der Bürgerfragestunde zu Wort, um einige Kritiken anzubringen. Er sprach noch mal die Rockband an. Diese war beim Fest aufgetreten. Vor einigen Jahren gab es ein Bandmitglied, das zur rechtsextremen Szene gehört haben soll. Auch beim Security-Dienst müsse laut Wiesinger genauer auf diese Thematik geschaut werden. Was dem jungen Mann ebenfalls nicht gefällt, ist der Name „Betreutes Trinken“, unter dem der beauftragte Eventcaterer firmiere. Schließlich gehe es doch bei dem Leisniger Fest um das Selbstverständnis eines sozialen und friedlichen Miteinanders und nicht um eine Saufparty.

Bandauftritt unbedenklich

„Was die Band betrifft, haben wir das geprüft und schwarz auf weiß, dass es keine Bedenken der Verfassungsorgane gab. Für den Namen der Firma können wir nichts“, erklärte dazu Bürgermeister Goth. Bei den Security-Leuten wolle man künftig genauer hinschauen. Zum Firmennamen gab Hansjörg Oehmig noch eine karnevalistische, augenzwinkernde Antwort: „Es ist doch schön, wenn es eine Betreuung fürs Trinken gibt. Ohne geht es meistens auch schief.“

Der Bürgermeister informierte noch darüber, dass sich im November eine kleinere Gruppe treffen wird, um Absprachen für das nächste Fest zu treffen. Im Dezember/Januar soll dann die Planung fürs Altstadtfest 2020 starten.

Von Olaf Büchel