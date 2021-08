Altstadtfest in Leisnig: Autoscooter statt Parkplatz

Leisnig

In knapp einer Woche starten die Leisniger in ihr Altstadtfest-Wochenende. Die Vorbereitungen dazu laufen jetzt schon im Hintergrund und ab kommender Woche Montag dann auch sichtbar für die Bürger – wenn die Schausteller den Rummel auf dem Lindenplatz aufbauen. Dort, wo sonst Autos parken dürfen, stehen dann Autoscooter, Breakdancer und eine Bühne. Rund um die Grundschule wird das Rummeltreiben stattfinden. Eine Premiere, denn in den vergangenen Jahren ging das aufgrund der Bauarbeiten auf dem Lindenplatz nicht.

Parkplatz für eine Woche gesperrt

Ab Montag ist der Parkplatz am Lindenplatz demnach gesperrt. Dann beginnt der Aufbau der Schaustellerbetriebe. Genau eine Woche lang ist der Parkplatz nicht nutzbar, erst ab dem 31. August ist das Parken dort wieder möglich. „Ab nächster Woche Dienstag ist die Zufahrt zum Lindenplatz aus Richtung Chemnitzer Straße gesperrt. Für Anwohner gelten ein paar Sonderregelungen. Die Zufahrt zum Lindenplatz ist dann nur noch über die Poststraße möglich“, erklärt Uwe Dietrich vom Ordnungsamt. Derzeit laufen in der Poststraße zwar noch Bauarbeiten, bis Mittwoch sollen die aber abgeschlossen sein.

Wegen Lärm: Zettel verteilt

Besucher des Festes sollen die Parkmöglichkeiten an Markt, Belvedere oder in den Nebenstraßen nutzen, sagt Uwe Dietrich. Schon in der vergangenen Woche verteilte die Stadt Zettel an die Anwohner der Innenstadt. „Ein Rummel ist laut, das ist so“, sagt der Mann vom Ordnungsamt. Trotzdem bemühen sich Stadt und Veranstalter um akzeptable Zeiten. Er hofft auf das Verständnis der Anwohner.

Doch nicht nur auf dem Lindenplatz wird gefeiert, eine weitere Bühne steht auf dem Kirchplatz und auch die Kirchstraße wird ins Festgeschehen mit eingebunden. An der Taverne sowie am Burglehn wird ebenfalls etwas los sein.

Vereine und Institutionen dabei

Auch wenn die kulturelle und kulinarische Organisation zu großen Teilen in den Händen von Gastronom Michael Köhler liegt, beteiligen sich auch Vereine und Institutionen aus der Stadt an ihrem Altstadtfest. So ist der Lebenszeit e.V. dabei., genauso wie der Kulturbund, der Carnevalclub oder die Bibliothek. „Auf der Handwerkerstraße präsentieren sich Stiefelwacht, Stadtwache und der Geschichts- und Heimatverein“, erklärt der Bürgermeister.

Bei den Vorbereitungen packt auch Stadtelektriker Bernd Starke mit an. Außerdem unterstützt der Bauhof auf der Handwerkerstraße.

Von Stephanie Helm