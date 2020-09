Am Döbelner Steigerhausplatz wird jetzt das Ufer modelliert

Döbeln

Bis zum Jahresende wird die neue verbreiterte Flutmulde vom Schlossbergwehr bis zum Steigerhausplatz in Döbeln für den Hochwasserschutz der Stadt voll funktionsfähig sein. Das kündigt Thomas Zechendorf von der Landestalsperrenverwaltung an. Zwischen der Brücke in der Bahnhofstraße entlang des Steigerhausplatzes sind mittlerweile die Bohrarbeiten für die Flutmauern aus Betonbohrpfählen beendet. Erste Mauersegmente sind fertig, an denen wird noch an den gefärbten Vorsatzschalen und an den Kopfbalken betoniert. Zudem werden die Geländer montiert.

Terrassenförmige Uferbereiche

„In der Flutmulde selbst begannen die Bauarbeiter jetzt den Uferbereich zu modellieren. Denn im Bereich des Steigerhausplatzes sollen die Bürger bis an den Fluss herangehen können. Dazu hatte sich die Stadtverwaltung abgetreppte Uferbereich gewünscht. Die werden jetzt gestaltet. Im Fließbereich des Flusses wird der Bereich gegen ein Abtragen durch die Strömung mit Wassersteinen gesichert. Die etwa höher liegenden terrassenförmig abgetreppten Bereiche werden mit Gras begrünt.

Über eine Rampe an der Flutmauer wird dann das neugestaltete Ufer für die Bürger erreichbar.

Das Modellieren des Ufers und der Stahlbetonbau sollen noch vor Weihnachten abgeschlossen sein. „Feinarbeiten sowie das Auspflastern der Flutrinne beginnen im Oktober und werden sich je nach Witterung bis ins neue Jahr hinziehen. Bis zum Döbelner Heimatfest im kommenden Jahr soll alles chic sein“, so Thomas Zechendorf.

Ausschreibung für nächsten Abschnitt vorbereitet

Parallel zu den letzten Arbeiten am Flutgraben wird die Ausschreibung für das nächste Projekt vorbereitet. Denn auf der Sörmitzer Uferseite sollen als nächstes Hochwasserschutzmauern errichtet werden. Der erste Bauabschnitt für etwa vier Millionen Euro reicht von der Oberbrücke bis zur neuen Brücke in der Schillerstraße und soll von Sommer 2021 bis Herbst 2022 etwa 14 Monate lang gebaut werden.

Bei der Landestalsperrenverwaltung hofft man nun, dass der EU-Haushalt bald beschlossen wird. Denn die Finanzierung des Döbelner Hochwasserschutzes wird aus EFRE-Mitteln der EU finanziert. Die gelten zwar als gesichert. Doch ohne beschlossenen EU-Haushalt kann nicht ausgeschrieben werden. Thomas Zechendorf hofft, dass die Ausschreibungen Anfang 2021 rausgehen können.

Streit um den EU-Haushalt Erst Anfang 2021 ist mit dem Beschluss des neuen EU-Haushaltes zu rechnen. Davon geht Vera Vogler, Mitarbeiterin des EU-Abgeordneten Peter Jahr ( CDU), aus. Strittig sind im EU-Haushalt nicht Förderungen wie die aus dem Europäischen Programm für Regionale Entwicklung (EFRE) sondern große Fragen, wie die einer gemeinsamen Verteidigungspolitik oder die Sicherung der EU-Außengrenzen. Aktuell zahlen die Mitgliedsstaaten ein Prozent ihres Bruttoinlandproduktes in die EU ein. Über eine Erhöhung wird gestritten. Deutschland zahlt jährlich laut Peter Jahrs Berechnung in etwa einen Euro pro Einwohner und Tag in den EU-Haushalt ein.

Das hofft auch der Döbelner Vermieter Wolfgang Müller. Denn der Flutschutz für Döbeln soll bitte ohne Verzögerung weitergebaut werden. Deshalb hatte Wolfgang Müller zu dem Thema bereits den EU-Abgeordneten Peter Jahr angeschrieben. Der hatte geraten, dass der Freistaat Sachsen einen förderunschädlichen vorzeitigen Baubeginn beschließt und die Mittel notfalls vorfinanziert, bis der EU-Haushalt beschlossen ist. Müller schrieb zudem alle Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat mit der Bitte an, sich für den schnellen Weiterbau einzusetzen und notfalls als Stadt Döbeln vorübergehend die Bürgschaft für die EU-Mittel zu übernehmen.

„Es ist gut das Herr Müller und viele weitere Döbelner die Arbeiten am Hochwasserschutz so massiv unterstützen. Wir sind mit Peter Jahr vom EU-Parlament und mit Sächsischen Staatsminister Thomas Schmidt zu dem Thema im ständigen Austausch“, sagt dazu Döbels Oberbürgermeister Sven Liebhauser. Dass die Stadt selbst in Vorleistungen geht, schließt er aber aus. Das gebe der Haushalt nicht her und sei auch rechtlich nicht möglich.

