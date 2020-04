Am Donnerstag Süßes pflücken vom Roßweiner Osterbaum

Roßwein

Trostlose Ostern? Das sollte tunlichst vermieden werden, ist Ilona Johns Meinung. Die Roßweinerin hat sich für benachteiligte Kinder in der Stadt eine kleine Überraschung ausgedacht. Am Donnerstag ab 10 Uhr kann ein Osterbaum geerntet werden. Geschmückt hat ihn die 60-Jährige. Er steht an der Mittelstraße und hält kleine Süßigkeiten bereit.

Ilona John ist gern dabei, wenn irgendwo Unterstützung gebraucht wird. Die Roßweinerin, die in einer Hausverwaltung arbeitet, hilft beispielsweise Rosi Schindler ehrenamtlich in der Kleiderkammer in der Stadtbadstraße. Von dort weiß sie auch, dass es zu Ostern für die Kinder der Tafel-Kunden immer ein kleines Süßigkeitentütchen gab. Weil die Tafel aktuell aufgrund der Corona-Krise geschlossen hat und auch sonst keine Veranstaltungen möglich sind, auf denen etwas für Kinder geboten werden könnte, hat die 60-Jährige kurzerhand selbst die Initiative ergriffen. Ins eigene Portmonee gelangt und ein paar Süßigkeiten zum Verschenken gekauft.

Zwölf kleine Nester

Da die Möglichkeiten derzeit beschränkt sind, diese an die Adressaten zu bringen, kam ihr die Idee mit dem Osterbaum. Der kleine Ahorn an der Mittelstraße steht genau in einer der Rabatten, die Ilona John als Grünanlagenpate pflegt. Wer am Donnerstag ab 10 Uhr dort vorbeispaziert, kann sich eine Osterüberraschung pflücken. Zwölf kleine Nester wird sie an langen Stricken kurz vor 10 am Baum befestigen. Und selbst aus gebührendem Abstand beobachten, dass sich auch wirklich nur Eltern mit kleinen Kindern an den Süßigkeiten bedienen. „Es wäre gut, wenn die Erwachsenen eine Schere zum Abschneiden mitbringen“, sagt Ilona John, die sich sicher ist, dass die Zielgruppe, für die sie den Osterbaum gestaltet hat, das Angebot wahrnimmt.

Bilder malen für Bewohner im Pflegeheim

Nicht für Kinder, sondern vielmehr von Kindern für Senioren ist eine andere Aktion, die die Stadt ins Leben gerufen hat und die bis nach Ostern weiter laufen soll. Es geht darum, Bilder zu malen, die dann die Bewohner in den Pflegeheimen erfreuen sollen. Die dürfen aufgrund der Corona-Krise momentan keinen Besuch von ihren Familienangehörigen erhalten. Nicht nur, aber gerade auch an Feiertagen ist das hart. Um für ein bisschen Freude zu sorgen und zu zeigen – „Ihr seid nicht allein“ – sollen Roßweins Kinder Papier und Stift in die Hand nehmen und farbenfrohe Grüße zu Blatt bringen. Ins Pflegeheim gebracht werden dürfen die Bilder natürlich nicht. Das Übermitteln übernimmt die Stadt. In deren Briefkasten am Rathaus auf dem Markt oder auch bei Stadtverwaltungsmitarbeiterin Antje Lange am Empfang können die kleinen und großen Werke abgegeben werden. „Es kommen täglich Bilder“, sagt Antje Lange. Per Post werden sie den Heimbewohnern in Roßwein und Gersdorf zugeschickt. Und weil das Besuchsverbot aller Wahrscheinlichkeit nach über Ostern hinaus Gültigkeit besitzt, so Bürgermeister Veit Lindner (parteilos), werde die Aktion auch entsprechend fortgesetzt.

Osterbrunnen trotz Corona geschmückt

Dass am bevorstehenden Wochenende Ostern ist, davon zeugen auch die beiden Osterbrunnen, die in der Stadt geschmückt worden. Im dritten Jahr ist der Brunnen in der Mühlstraße mit bunten Eiern, die in den Kitas der Stadt verziert worden sind, und Ranken geschmückt. Für den Brunnen am Fuße des Etzdorfer Berges, an der ehemaligen Gärtnerei Glufke, hat Bauhofchefin Monika Weigel noch einmal auf die 400 Eier vom Vorjahr zurückgreifen müssen, die im Bürger- und Jugendhaus bemalt worden waren. Da sämtliche Einrichtungen derzeit geschlossen sind, gab es erstmal keine neuen Ostereier. Dafür bekommen die Bauhof-Mitarbeiter einen kleinen positiven Nebeneffekt der geschlossenen Kindertagesstätten zu spüren. „In vielen Kitas machen die Erzieher aktuell die Außenanlagen fit und wir holen den Verschnitt nur ab“, ist Monika Weigel dankbar.

Von Manuela Engelmann-Bunk