Es ist ein Einsatz in luftigen Höhen. Seit Montag arbeiten Monteure an einem der Windräder im Harthaer Hegweg. Der Grund: „Die Anlage ist 15 Jahre alt. Und nun ist das Hauptlager verschlissen und muss ausgewechselt werden“, erklärt Lutz Fiedler von der Firma EST Spezialtechnik aus Döbeln. Sie ist der Eigentümer und Betreiber der Anlage. Für die Instandhaltung musste in der Nacht von Sonntag auf Montag ein mehrere hundert Tonnen schwerer Kran anrücken, per Schwertransport. Am Montag wurde er schließlich aufgebaut, seit Dienstag laufen nun die Montagearbeiten.

Hauptlager wird aufgearbeitet

Dabei montieren die Handwerker den Rotor mit ab, der sich auf einer Höhe von 85 Metern befindet. Der Rotor und seine 77 Meter langen Rotorblätter bleiben dabei erhalten, lediglich das Lager wird ersetzt. Wie lange die Arbeiten dauern, kann Fiedler indes nur schätzen. „Wir gehen davon aus, dass die Monteure noch bis zum Wochenende beschäftigt sind – wenn die Wetterbedingungen es zulassen.“ Bei schlechtem Wetter und starkem Wind könne sich der Vorgang noch etwas in die Länge ziehen, so Fiedler weiter. Auf den Schrott kommt das alte Hauptlager übrigens nicht. Nach seinem Ausbau kommt es zurück zum Hersteller und wird repariert. Danach kann es an anderer Stelle wieder in den Einsatz kommen.

Strom für 850 Haushalte

Die Anlage MD77 der Firma Repower produziert im Jahr 2.500 bis 3.000 Megawattstunden Strom und speist diesen ins Netz des Energieversorgers Mitnetz ein. Rund 850 regionale Haushalte können so mit dieser Anlage jedes Jahr versorgt werden. Außer in Hartha betreibt EST noch weitere Windkrafträder in der Region, unter anderem in Wettersdorf, Eichardt und Nauendorf.

Von Max Hempel