Mittelsachsen/Region Döbeln

Am Ostersamstag und Ostersonntag wurden dem Gesundheitsamt 146 neue Corona-Positiv-Testungen gemeldet. Die Corona-Fallzahl im Landkreis Mittelsachsen steigt damit auf 18.268 seit Beginn der Zählung. Auf die einzelnen Regionen aufgedröselt, bedeutet das 3.669 (+34) Fälle in Döbeln, 7.650 (+68) in Freiberg und 6.949 (+44) in Mittweida.

Inzidenzwert liegt deutlich über 200

Der Inzidenzwert im Landkreis Mittelsachsen steigt weiter an: Lag er am Karfreitag noch bei 191,1, liegt er nun bei 222,0 (+30,9). Todesfälle gab es keine weiteren, somit bleibt es bei bisher 591 Menschen, die im Landkreis verstorben sind und bei denen zuvor das Corona-Virus festgestellt wurde. Momentan werden 66 Corona-Patienten stationär behandelt, das sind drei mehr als noch am Karfreitag. Davon werden 17 (-2) beatmet.

Von DAZ