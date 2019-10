Letzte Chance für Feuerwehr auf Mildenstein: Zum Saisonabschluss bietet das Burgmuseum am Sonntag, 3. November, einen Tag des offenen Burgtores. Letztmalig wird die Ausstellung über die Historie der Leisniger Feuerwehr gezeigt. Der Burgbesuch ist an dem Tag kostenfrei

Am Sonntag unterwegs

