Am Werder in Roßwein auf der Terrasse sitzen

Roßwein

Jetzt können die Gäste der DRK-Tagespflege am Werder in Roßwein auch an der frischen Luft ihren Tag verbringen. Nachdem das Objekt im November vergangenen Jahres eröffnet wurde, ist am Mittwoch die neu angebaute Terrasse feierlich eingeweiht worden. 25 Quadratmeter groß ist die Fläche, auf der Tische und Stühle darauf warten, von den Senioren in Beschlag genommen zu werden. Genutzt wird der Außenbereich aber auch zum Seniorensport, der jeden Donnerstag zum Angebot der Sozialstation gehört.

Um vom großen Aufenthaltsbereich der Tagespflege auf die Terrasse zu gelangen, wurde extra noch eine Tür eingebaut. Zur Einweihung gab es nicht nur Kaffee, Kuchen und Gegrilltes, sondern auch Musik und den Besuch von DRK-Vorstandschef Jörg Hirschel und Vorstandsmitglied Rolf Linke. Momentan werden täglich zehn Gäste am Werder betreut, 13 könnten es sein. Die Warteliste ist voll, doch noch darf aufgrund der Corona-Regeln noch nicht mit voller Kraft gefahren werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk