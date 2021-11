Hartha

Wegen Körperverletzung in zwei Fällen muss sich derzeit ein 32-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen vor dem Amtsgericht Döbeln verantworten: Am 13. März diesen Jahres soll er seine jetzige Verlobte in der Lindenstraße in Hartha geschlagen und getreten haben, so dass sie Hämatome im Gesicht und eine Schwellung am Jochbein erlitt. Grund dafür war ein vorausgegangener Streit über den hohen Tabakkonsum des Angeklagten.

Angeklagter verteidigt sich selbst – und schildert Fall anders

Zwei Tage wurde ein Bekannter der Verlobten in der Harthaer Gartenstraße zusammengeschlagen, mit blutenden Wunden und gebrochenen Rippen kam er ins Krankenhaus. Auch hier soll der Angeklagte der Täter sein.

Zum zweiten Tatvorwurf wollte sich der 32-Jährige, der vor Gericht ohne Anwalt erschien, nicht äußern. Die Körperverletzung an seiner Verlobten stellte er deutlich anders dar: So sei es zwar zu einem Streit gekommen. Konkret habe seine Freundin ihm vorgeworfen, sich von ihrem gekauften Tabak zu viel genommen zu haben, schildert der Angeklagte.

Verlobte schwänzte Gerichtstermin

Die Aggressionen seien jedoch von seiner Freundin ausgegangen: Sie habe ihm das T-Shirt zerrissen, mit den Nägeln die Brust zerkratzt und auf ihn einzuschlagen. „Ich habe mich nur gewehrt und sie immer wieder weg geschubst“, erklärt der Angeklagte. Die Hämatome im Gesicht seiner Verlobten kämen durch eine Abwehrbewegung seinerseits, als er einen Schlag von ihr abblocken wollte.

Die Verlobte selbst konnte zu dem Sachverhalt nicht befragt werden, da sie trotz Vorladung nicht zum Gerichtstermin erschien. Auf sie wartet nun ein Ordnungsgeld über 150 Euro.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zeugin kann kein Licht ins Dunkel bringen

Beim zweiten Fall der Körperverletzung erhoffte sich Richter Simon Hahn durch eine Zeugin mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Diese hatte damals die Polizei verständigt, als der verletzte Mann ihr vors Auto gelaufen war. Die Zeugin erklärte, sie habe in dieser Situation in der Dunkelheit noch zwei Menschen in einiger Entfernung gesehen. Ob es sich bei einem von ihnen um den Angeklagten handelte, konnte sie nicht sagen.

Der nächste Verhandlungstermin soll am 20. Dezember stattfinden. Dann will Richter Hahn die Verlobte des Angeklagten sowie den Geschädigten aus dem zweiten Tatvorwurf befragen.

Von sec