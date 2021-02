Analog ist out – demnächst auch in Roßwein

Roßwein

In den nächsten Wochen könnte es gut sein, dass in Roßwein ab und an mal für zwei Stunden am Vormittag der Fernsehempfang gestört ist. Das liegt daran, dass die Antennengemeinschaft ab kommendem Montag schrittweise neue Kopfstellentechnik in Betrieb nimmt. Damit verbunden ist die Abschaltung der letzten analog bereitgestellten Fernseh-Signale. „Zum Umbau unserer Antennenanlage sind wir laut Gesetzgeber verpflichtet“, erklärt Ulf Kirchhof im Namen des Antenne-Vorstandes.

Analog schaut heute kaum noch jemand Fern. „Vielleicht gibt es noch hier und da einen Zweit- oder Dritt-Fernseher, der so genutzt wird“, vermutet Kirchhof. Aber auch in Roßwein wird schon seit 15 Jahren Digitalfernsehen angeboten. Parallel dazu lief das analoge Fernsehangebot mit einer Ausnahmegenehmigung.

Umrüsten, um Strom zu sparen

Doch jetzt ist damit Schluss. Der Platz auf dem Kabel wird benötigt, um weitere digitale Inhalte übertragen zu können, die gesamte Anlage weniger anfällig für Störungen – auch aufgrund etwa großer Temperaturunterschiede wie aktuell erlebt – zu machen. Dafür wird an der Kopfstelle am Neidhardt im Technikraum gearbeitet. Bis April, denkt Ulf Kirchhof, dauert die Erneuerung der fast 20 Jahre alten Technik., die auch ein effizienteres und stromsparenderes Arbeiten ermöglicht.

Nach der Inbetriebnahme der neuen Technik wird für jedes Fernsehgerät ein neuer Sendersuchlauf notwendig sein, erklärt Kirchhof. Wann genau das sein wird, darüber informiert die Antenne ihre Mitglieder sowohl in der Tagespresse als auch im Internet unter: www.antenne-rosswein.de.

Von Manuela Engelmann-Bunk