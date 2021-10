„And One“-Keyboarder spielt neu gemachte Waldheimer Orgel

Waldheim

Dieses Konzert wird ungewöhnlich. Der Organist spielt ohne Noten, kann sogar Melodien nachspielen, die ihm Gäste aus dem Publikum auf dem Smartphone vorspielen, vorsummen oder vorpfeifen. Nico Wieditz hat das perfekte musikalische Gehör.

Als die Grünberger Kirche bebte

„Es ist das erste Konzert nach der Sanierung der Kreutzbach-Orgel in der Waldheimer Stadtkirche“, sagt Michael Kreskowsky. Der Kirchenvorstand hat das Konzert maßgeblich mitorganisiert. Nico Wieditz hatte er bereits im Juli in „seiner“ Kirche in Grünlichtenberg zu Gast. Dort intonierte er auf der – ebenfalls frisch sanierten – Göthel-Orgel nicht nur Hits aus der Rock- und Popgeschichte wie Survivors „Eye of the Tiger“ oder Lou Begas „Mambo No. 5“ sondern auch Filmmusik und die Moldau („Vltava“) von Bedrich Smetana aus dessen sinfonischen Zyklus Mein Vaterland („Ma vlast“). Die Grünlichtenberger Kirche bebte und Michael Kreskowsky bekam Angst um die Fensterscheiben.

Mehr Platz in Waldheim

In Waldheim hat der Schall ein wenig mehr Platz, um sich auszubreiten. Und eine neue Orgel . Allein 116 Pfeifen hat das Prospekt, die Front, dieses Großinstruments. Bis zum ersten Weltkrieg waren diese aus Zinn. Aber weil die Kriegswirtschaft dieses Metall dringend für die Rüstung brauchte, kamen die Zinnpfeifen raus und Zinkpfeifen rein.

Wie Veronika Bellmann half

Nun, knapp 103 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ist dieser Teil der Waldheimer Orgel wieder original. Die ausgebauten Klangröhren aus Zink hat der Förderverein zur Sanierung der Stadtkirche verkauft, um weitere Bauvorhaben an der Kirche unterstützen zu können. Insgesamt hat der Kirchenvorstand eine halbe Million Euro in die Sanierung des Kirchen-Innenraums und die der Orgel gesteckt. Ein Großteil davon ist Fördergeld, das die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann zu beschaffen half.

Sichtbarer Organist

Das Konzert am 30. Oktober verspricht kurzweilige Unterhaltung mit satten und flotten Orgelklängen, unkonventionell dargeboten und einem Organisten, der auf einer Leinwand auch sichtbar ist. Dazu kommt eine Lichtshow. Nicht ausgeschlossen, dass Nico Wieditz auch eigene Kompositionen spielt. Eine davon hat er mit dem Pet-Shop-Boy Neil Tennant gemeinsam geschrieben.

Unter dem Titel: „Starlights® Die SynthPhonische Orgel-Show“ ist am Samstag, 30. Oktober, 19 Uhr in der Stadtkirche St. Nicolai Waldheim der Musiker Nico Wieditz aus Eisenach zu Gast. Die Eintrittskarten zu 22 Euro sind in den Pfarrämtern Waldheim und Grünlichtenberg erhältlich. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Von Dirk Wurzel