Andrang beim Impfen in Döbeln – doch reichen die Impfdosen?

Döbeln/DresdenSeit Tagen hält der Run auf die mobilen Impfangebote des Deutschen Roten Kreuzes in Mittelsachsen an. Von Montag bis Donnerstag bietet das DRK zusammen mit den Maltesern im Döbelner Volkshaus Corona-Impfungen ohne Termin an. Schon eine Stunde, bevor sich die Türen im Volkshaus öffneten, standen die ersten Impfwilligen vor der Tür. Die zwei Ärzte und ihre Teams vor Ort hatten gut zu tun. Denn auch bei den Impfterminen außerhalb der Arztpraxen wird ausführlichen beraten. Zu zweit schafften die Mediziner bis kurz vor Mittag 96 Impfungen. Und weil der Wartebereich im Saal des Volkshauses nicht übermäßig gefüllt werden sollte, wurden vor der Tür gegen Mittag die Impfwilligen weggeschickt. Sie sollten doch bitte nach 13 Uhr wieder kommen.

Doch da zeichnete sich ab, dass der für diesen Tag geplante Impfstoff aufgrund des Andranges nicht bis zum geplanten Impfende um 17 Uhr reichen wird. „Wir haben die geplanten Impftermine jeweils mit bis zu 120 Impfungen geplant und die entsprechenden Mengen an Impfstoff mit 14 Tagen Vorlauf bestellt“, sagt René Illig, der die Impfteams in Mittelsachsen beim DRK koordiniert. „Wir planen das vor, damit nicht ungenutzter Impfstoff entsorgt werden muss. Erst seit ein paar Tagen zeichnet sich nun überall in Sachsen ein Ansturm auf die Impfangebote ab. Hätten wir das gewusst, hätten wir größere Mengen geordert.“ Für die übernächste Woche sind größere Mengen Impfstoff neu geordert.

Am Montagnachmittag waren schließlich sogar rund 150 Dosen verimpft. Zum größten Teil nutzten bereits geimpfte Mittelsachsen das Angebot für die sogenannten Booster-Impfungen. Erstimpfungen waren am Montag nur in kleinerer Zahl vertreten. Auch Renate und Rainer Bennewitz (73 und 76 Jahre) aus Döbeln sind am Montag kurz vor Mittag ans Volkshaus gekommen. Sie hoffen auf die Drittimpfung zur Sicherheit. Doch sie werden auf Nachmittag vertröstet, weil der Wartebereich des Volkshauses bereits gut gefüllt ist.

Das Impfangebot im Döbelner Volkshaus gibt es noch bis Donnerstag täglich von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr. Doch es kann nicht garantiert werden, dass der Impfstoff bis 17 Uhr reicht. 120 bis bestenfalls 180 Impfdosen stehen pro Impftag bereit. René Illig vom DRK bittet um Verständnis und rät, möglichst über den Vormittag verteilt ins Volkshaus zu kommen. Wer erst halb fünf kommt, könnte leer aus gehen.

Dresdner Impftermine überlastet

Hoffnungslos überlastet sind seit Tagen auch die Impfangebote der Landeshauptstadt Dresden. Immer wieder müssen Menschen unverrichteter Dinge nach Hause geschickt werden. Freitagmittag, Gesundheitsamt im Waldschlösschen: Die Stadt bietet von 13 bis 17 Uhr Corona-Schutzimpfungen an. Der Andrang ist gewaltig, die Menschen stehen dicht an dicht über drei Etagen im Treppenhaus an. Gegen 13 Uhr teilt ein Arzt mit: Mehr als 50 bis 60 Impfungen schafft er bis 17 Uhr nicht. Das Beratungsgespräch koste Zeit. Viele Menschen verlassen kopfschüttelnd den Ort des Geschehens. Auch im Stadtbezirksamt Prohlis sind die Schlangen bei der mobilen Impfaktion nicht kleiner, im Gesundheitsamt in der Braunsdorfer Straße ebenso wenig.

Sächsisches Impfchaos 2.0. Seit vor einer Woche der Freistaat die sogenannten Booster-Impfungen für alle ab 18 Jahre freigegeben hat, werden die Impfangebote von Interessenten für eine Auffrischungsimpfung förmlich überrannt. Hinzu kommen Personen, die nach einer Erstimpfung anstehen. Alles mischt sich bunt in einer Schlange, obwohl Schlangen in der Pandemie die glücklichste Idee nicht sind.

Ende September hat der Freistaat Sachsen die Impfzentren als zentrale Anlaufstelle geschlossen. Schon damals war klar, dass Kapazitäten für die Drittimpfungen benötigt werden. Mobile Impfteams und Hausärzte sollten das Impfen übernehmen. Die Teams werden vom Ansturm der Impfwilligen regelrecht überrannt. Die Hausarztpraxen sind voll mit Patienten, die an Erkältungssymptomen leiden. Impfen in Sachsen, impfen in Dresden.

Als Ende Dezember 2020 die ersten Impfungen beginnen sollten, mussten sich die Impfwilligen aufwendig in einem Portal anmelden. Viele haben das damals als Chaos empfunden. Wer dachte, es könne nicht schlimmer kommen, wird jetzt eines Besseren belehrt.

Von Thomas Sparrer und Thomas Baumann-Hartwig