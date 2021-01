Andreas Krengel ist der Neue im Wepa-Vorstand

Arnsberg/Kriebethal

Seit Jahresbeginn hat der Vorstand der Wepa-Gruppe ein neues Mitglied. „Der Aufsichtsrat der Wepa-Gruppe hat Andreas Krengel als neues Mitglied in den Vorstand der Wepa Gruppe berufen“, teilt eine Unternehmenssprecherin mit. In Kriebethal betreibt die Wepa einen von fünf Produktionsstandorten in Deutschland. Hier stellt sie Kosmetik -und Taschentücher her.

Andreas Krengel (32) ist Wirtschaftswissenschaftler und seit 2018 für Wepa in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig. Er übernimmt im Vorstand Verantwortung für den Strategie- und Transformationsprozess, für die Unternehmenskommunikation sowie für den neuen Geschäftsbereich „New Business Areas“.

Anzeige

Friedrich Merz kandidiert nicht nur um den Vorsitz der CDU. Er ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der Wepa Gruppe und besuchte in dieser Eigenschaft im August das Kriebethaler Wepa-Werk. Er würdigt den Einstieg Andreas Krengels in den Vorstand der Wepa-Gruppe einen weiteren „Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.“ Damit übernimmt die dritte Generation der Unternehmerfamilie Krengel Gesamtführungsverantwortung in der Unternehmensgruppe.

Martin Krengel, CEO der Wepa-Gruppe: „Wir begrüßen Andreas im Vorstandsteam und freuen uns, mit ihm die weitere Zukunftsausrichtung unseres Familienunternehmens WEPA zu gestalten. Wir wünschen ihm für seine neuen Aufgaben viel Erfolg.“

Die Wepa-Gruppe hat ihren Sitz im sauerländischen Arnsberg in Nordrhein-Westfalen. Wepa steht für Westfälische Papierfabrik. Als solche wurde das Unternehmen 1948 gegründet. Neben ihren fünf deutschen Werken betreibt sie weitere Produktionsstandorte in ganz Europa, etwa in Italien, Frankreich, Polen, Wales und den Niederlanden. 2001 erwarb die Wepa den Standort in Kriebethal.

Von daz