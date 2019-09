Anfang Oktober in Leisnig: Neuer Asphalt für Sachsenplatz

Leisnig

Am Sachsenplatz in Leisnig rücken bald die Straßenbauarbeiter an. Nachdem im vergangenen Jahr der erste Bauabschnitt des Straßenzuges zwischen der Jahnstraße und dem Rondell erledigt wurde, sollen nun das gesamte Rondell und der sich westlich anschließende Straßenabschnitt bis zur Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße/Zum Buchgrund in Angriff genommen werden. „Viele Leute warten darauf, dass es dort weiter geht. Wir sind auch schon von Anwohnern angesprochen worden. Nun ist es bald so weit“, sagte Leisnigs Bauamtsleiter Thomas Schröder in der jüngsten Stadtratsitzung.

Firma Andrä erhält Zuschlag

Dort waren die Weichen für das Projekt gestellt worden. Für die geplante Baumaßnahme hatte es eine beschränkte Ausschreibung gegeben. Drei Bieter reichten Angebote ein. Nach Prüfung schlug die Stadtverwaltung die Leisniger Firma Andrä Straßen- und Wegebau für eine Auftragsvergabe vor, da diese mit einer Summe von 124. 633 Euro das wirtschaftlichste Angebot unterbreitet hatte. Der Stadtrat beschloss einstimmig, den Auftrag an die Firma Andrä zu vergeben.

Straße wird neu asphaltiert

Anfang Oktober sollen die Arbeiten laut Bauamtsleiter Schröder voraussichtlich beginnen, ihr Abschluss ist bis zum Jahresende vorgesehen. Die Notwendigkeit für einen grundhaften Ausbau der Straße bestehe nicht. „Es gibt keine großen Verwerfungen“, erklärte Thomas Schröder. Das heißt, die alte Fahrbahndecke wird abgefräst und eine neue Bitumenschicht aufgezogen.

Grundhafter Ausbau des Fußweges

Anders sieht es beim Fußweg aus, wo ein grundhafter Ausbau erfolgt. Das heißt, es werden neue Bordsteine gesetzt, das Erdreich wird 30 bis 40 Zentimeter tief aufgenommen, entsprechend Frostschutz eingebracht und dann auch der Gehwegbereich neu asphaltiert. Die Bordsteine des Rondells werden laut Bauamtsleiter zum Teil durch neue ersetzt, zum Teil reiche es auch aus, die vorhandenen neu auszurichten.

Zwei Abschnitte für bessere Zufahrt

Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge soll während der Bauphase ständig gewährleistet sein. Anwohner werden immer nur von einer Seite anfahren können, was aber beim Sachsenplatz gut möglich ist. Denn vorgesehen ist, dass der zweite Bauabschnitt noch einmal unterteilt wird. Demnach erfolgt zuerst der Ausbau der Sachsenplatz-Straße zwischen Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße/Zum Buchgrund bis zum Rondell und dann der Ausbau des Rondels selbst.

Von den genannten Baukosten übernimmt die Stadt einen Eigenanteil von etwa zehn Prozent, der Hauptanteil sind Fördermittel.

Von Olaf Büchel