Angeblich Magen-Darm: Drückt sich Döbelner vor Gerichtsverhandlung?

Döbeln

Drei Zeugen und etliche interessierte Nachbarn warteten neulich im und vorm Sitzungssaal 106 des Amtsgerichtes Döbeln. Umsonst. Der Angeklagte kam nicht. Also schickte Richterin Nancy Weiß ihre Urkundsbeamtin los, damit sie die polizeiliche Vorführung des Mannes veranlasst. So geschah es. Die Polizisten fuhren los, trafen den 60-Jährigen aber nicht in seiner Wohnung in Döbeln-Mitte an. Sie brachten aber die Nachricht mit, dass er im Krankenhaus sei, angeblich eine Darmgrippe habe und Kontakt zu anderen Menschen vermeiden solle.

Das kam der Richterin bekannt vor. Bereits am 10. September wollte sie die Anklage gegen den Vorbestraften verhandeln, in der es um mehrere Diebstähle in Döbeln geht. Zwischen Januar und Mai dieses Jahres soll er dreimal in Geschäften Geld geklaut haben. Auch zum ersten Verhandlungstermin war der Angeklagte nicht erschienen, gab an, krank zu sein.

Wenn es stimmt, was die Polizei ermittelt hat, überfiel er knapp drei Wochen nach der geplatzten Verhandlung im September eine 67-Jährige Frau in Döbeln. Wie die Polizei am 1. Oktober berichtete, habe ein damals unbekannter Mann die Frau am 30. September auf der Waldheimer Straße beraubt. Der Mann sei unvermittelt aus einem Gebüsch gekommen und habe der Frau die Handtasche entreißen wollen. Die 67-Jährige habe versucht, die Tasche festzuhalten, doch das Material der Tasche habe dem Zug des Diebes jedoch letztlich nachgegeben. Der Räuber konnte mit der Tasche samt Dokumenten und rund 150 Euro Bargeld flüchten.

Die Polizei ermittelte wegen Raubes und hat das Verfahren nun an die Staatsanwaltschaft Chemnitz abgegeben, teilt Jana Ulbricht, Erste Polizeihauptkommissarin und Pressesprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, auf Nachfrage der DAZ mit. Als Tatverdächtigen des Verbrechens konnte die Polizei nach Informationen der DAZ den 60-Jährigen ausmachen, der nun erneut das Gericht warten ließ. Wie Oberstaatsanwältin Ingrid Burkhard, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz auf Nachfrage erklärt, arbeitet die Staatsanwaltschaft derzeit daran, das Verfahren abzuschließen. Wenn die Beweise ausreichen, erhebt sie Anklage, mindestens zum Schöffengericht am Amtsgericht. Bei einem Schuldspruch droht dem Döbelner mindestens ein Jahr Haft. Sollten die Ermittlungen aber nicht genügenden Anlass bieten, um die öffentliche Klage zu erheben, stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein.

Bei der Diebstahls-Anklage überlegen Gericht und Staatsanwaltschaft nun, wie sie des Angeklagten habhaft werden können. Für Richterin Weiß deutet vieles daraufhin, dass der mutmaßliche Dieb versucht, sich dem Verfahren zu entziehen.

Von Dirk Wurzel