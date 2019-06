Noschkowitz/Döbeln

12. Februar 2019, Ende eines Miet-Missverständnisses auf Schloss Noschkowitz: Mieter Oliver M. kommt gegen 18 Uhr zum Schloss, um seine nicht einmal zwei Monate lang bewohnte Wohnung dort zu räumen. Auf Wunsch des Vermieters Ekkehardt B., der seinem Freund M. das Mietverhältnis beschafft hatte.

Bei der Verabschiedung sollen die Sätze „Du hast dir hier Feinde gemacht“ und „Wenn ich dich oder deine Kumpels nochmal auf dem Schloss sehe, schlage ich dich tot“, gefallen sein.

Einspruch gegen Strafbefehl

So sagt es M. gegenüber der Polizei aus. Das Gericht erließ einen Strafbefehl gegen B. – dieser legte Einspruch ein, der am Montagnachmittag am Amtsgericht Döbeln verhandelt wurde.

Der Grund für die Auseinandersetzung: Entgegen der ausdrücklichen Ansage des B., keine anderen Räume im Schloss außer der vermieteten Wohnung zu öffnen, soll sich M. gewaltsam Zugang verschafft haben – auf der Suche nach einer Hanfplantage, die es früher auf dem Schloss gegeben hatte, so schildert es B.

Mieter habe Hanf anbauen wollen

Eine verworrene Geschichte entspinnt sich vor den Augen von Richterin Karin Fahlberg: M. habe laut B. schon vor dessen Einzug im Dezember 2018 bei ihm angefragt, ob er für den Eigenbedarf Hanf in der Schlosswohnung anbauen dürfe.

Das lehnte B. ab mit dem Hinweis, dass einer seiner Brüder dort illegal Cannabis gezüchtet habe und er so etwas „auf dem Schloss überhaupt nicht“ wolle. B. droht seinem Mieter mit Strafanzeige, sollte der dennoch eine Hanfplantage anlegen.

Anzeige ruft Polizei auf den Plan

M. dreht den Spieß um und ruft am 11. Februar bei der Polizei an und meldet eine illegale Plantage auf dem Schloss – „ein Racheakt“, wie B. mutmaßt. Am Folgetag kommt der mit seinem anderen Bruder Baldur B., der ebenfalls als Zeuge geladen ist, aus dem Wohnort in Sachsen-Anhalt nach Noschkowitz, um das Mietverhältnis zu beenden.

M. kommt am Abend zum Schloss, um persönliche Sachen aus der Wohnung zu holen und den Schlüssel abzugeben. M. habe Angst gehabt und dies bei der Vernehmung später mehrfach betont, sagt die Polizeibeamtin aus, die in Sachen Cannabisanbau ermittelt.

Wie lief die Verabschiedung?

Alles scheint zunächst friedlich zu verlaufen. B. hilft M. sogar, einige Geräte nach unten zu tragen, was Baldur B. bestätigt. Ekkehardt B. weist alle Bedrohungs-Vorwürfe zurück.

„Ich habe ihm gesagt, dass ich es eine Frechheit finde, dass er überall eingestiegen ist und dass ich, wenn er sich nochmal blicken lässt, die Polizei rufen und Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstatten werde. Es liegt mir überhaupt nicht nahe, jemandem nach dem Leben zu trachten.“

Einstellung wegen geringer Schuld

Weil Oliver M. zur Verhandlung nicht erscheint, fehlen Gericht und Staatsanwaltschaft dessen Aussagen zu den Vorwürfen. Sie stellen das Verfahren wegen geringer Schuld ein und verhängen zugleich ein Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro gegen den abwesenden M.

„Dass Sie mit aufgerollten Ärmeln hier stehen und darauf warten, jemanden niederzumachen, den Eindruck habe ich nicht gewonnen“, sagt Richterin Fahlberg zu B., warnt aber auch: „Gesetzt den Fall, es war doch ein wenig emotionaler, haben Sie hoffentlich heute mitgenommen, dass Herrn M. in Zukunft nichts passieren wird.“

Von Sebastian Fink