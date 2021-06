Angeblicher Dachstuhlbrand führt zu Großeinsatz in Waldheim

Waldheim

Wenn Brand 4 alarmiert wird, packt die Feuerwehr das große Besteck aus und rückt mit mindestens zwei Löschzügen an. Zu einem solchen Zug gehören Einsatzleitwagen, Hubrettungsfahrzeug, zwei Löschgruppenfahrzeuge.

Feuerwehreinsatz in Waldheim. Quelle: privat

Am frühen Mittwochmorgen erreichte die Waldheimer Feuerwehrleute um 1.11 Uhr der Alarm „Brand 4“. In einem Wohnhaus an der Breitscheidstraße sollte ein Dachstuhl brennen. Also rückten die Kameraden zum Großeinsatz aus. Wie von der Feuerwehr Waldheim zu erfahren war, waren die Wehren aus Waldheim, Massanei, Richzenhain, Meinsberg sowie die Harthaer mit einem Tanklöschfahrzeug zum Einsatzort geeilt.

Aber so dramatisch, wie es die Alarmierung vermuten ließ, war die Lage vor Ort letztlich nicht. In einer Dachgeschosswohnung qualmte eine Kerze. „Die hat weder gebrannt, noch war sie richtig aus“, schildert ein Kamerad gegenüber lvz.de. Dazu sei noch der Wasserkocher defekt gewesen und habe nicht abgeschaltet. So kam zum Rauch noch Wasserdampf. Das hatte ein aufmerksamer Bürger wohl als Rauch interpretiert und die Feuerwehr gerufen.

Weil die Lage zunächst unklar war, ging man vom schlimmsten Fall aus und rückte mit dem Großaufgebot an. Sicherheitshalber holten die Kameraden die Bewohner des Mehrfamilienhauses aus ihren Wohnungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um eine Frau mit gesundheitlichen Problemen. Die Evakuierung des Hauses geschah rein vorsorglich.

Zu löschen gab es letztlich nichts. Neben den über 40 Feuerwehrkameraden waren auch Rettungsdienst und Polizei zu dem – zum Glück – vermeintlichen Dachstuhlbrand gerückt.

Von Dirk Wurzel