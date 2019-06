Döbeln

Mit dem Rocksong „Shut Up And Dance With Me“ (Halt den Mund und tanz’ mit mir“) eröffnete die Rostocker Band „Rockvalley“ am Abend den Reigen der Bands, Künstler und Tanzgruppen beim diesjährigen Döbelner Stadtfest. Auf drei Bühnen auf dem Obermarkt, dem Niedermarkt und am Stiefelbrunnen wird bis Sonntagabend ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen geboten.

Döbelns scheidender Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer und sein gewählter Nachfolger Sven Liebhauser eröffneten das Stadtfest gemeinsam mit dem traditionellen Fassbieranstich. Die Bikerfreunde aus Döbelns Partnerstadt Heidenheim kutschierten die beiden auf ihren Harley-Davidson-Motorrädern vor die Bühne am Obermarkt. Die motorradfahrenden Mitarbeiter der Stadtverwaltung Heidenheim waren zum zweiten Mal in Döbeln zu Gast und überbrachten Grüße vom Heidenheimer Oberbürgermeister und für den in den Ruhestand wechselnden Hans-Joachim Egerer die besten Wünschen.

Am Sonnabend reicht das Stadtfestprogramm vom Kinder- und Familienfest bei den Stadtwerken, Auftritten der Jugendblasorchester aus Döbeln und Heidenheim bis zur abendlichen Michael-Jackson-Tribute-Show. Auch zahlreiche heimische Bands und Gruppen sind im Programm Bestandteil. So etwa Soulwalker, die Jazz Tales, Taifun & Friends oder die Döbelner Nachwuchsband Deep in Moon.

Von Thomas Sparrer