„Anknattern“ im Technik-Museum Leisnig – Wirklich zum letzten Mal?

Leisnig

An diesem Sonntagvormittag einen freien Parkplatz an der Johannes-R.-Becher-Straße in Leisnig ergattern zu wollen, ist ein schwieriges Unterfangen. Dicht an dicht stehen die Fahrzeuge. Wer aus- oder absteigt, hat ein Ziel: die ehemalige Nudelfabrik, in der sich heute das Technik-Museum der Familie Andrä befindet. Zum 11. Mal – nach zwei Corona bedingten Aussetzer-Jahren – haben Monika und Claus-Dieter Andrä mit einigen Helfern zum sogenannten „Anknattern“ eingeladen. Das ist ein Tag der offenen Tür des Museums, bei dem viele der dortigen historischen Motoren angeworfen werden, damit Technikfreunde aus nah und fern diese bewundern können. Es könnte übrigens das letzte Anknattern sein, doch so ganz sicher ist das noch nicht. Monika Andrä: „Wenn ich heute wieder die vielen, vielen begeisterten und dankbaren Besucher sehe, da werde ich dann doch schwach und könnte die Meinung noch mal ändern.“

Eine “Wanderer“, Baujahr 1919, zählt zu den ältesten Ausstellungsstücken. Monika und Claus-Dieter Andrä sind besonders stolz darauf. Quelle: Olaf Büchel

Sie ist 82 Jahre alt, er wird im Juni 85. Das Museum hat eine Ausstellungsfläche von 800 Quadratmetern. Die Zahl der Exponate? Claus-Dieter Andrä hat sie nie gezählt, aber es sind gewiss Tausende. Nicht nur Autos, Motorräder, Motoren, Maschinen und Aggregate. Auch Ausstellungsstücke zum alten Handwerk, zur Industriegeschichte Leisnigs, zum Camping, zum Leisniger Puppentheater Kotte und, und, und sind auf mehreren Etagen der Ex-Fabrik verteilt. Das will alles in Schuss gehalten werden. Für das Senioren-Ehepaar eine Lebensaufgabe und nicht leicht zu händeln. „Wir können ja nicht ins Museum einladen und von den Reifen der vielen Fahrzeuge ist überall die Luft runter“, beschreibt Claus-Dieter Andrä nur eines von vielen Details, die bei den Vorbereitungen eines solchen Tages wichtig sind. Fast täglich seien sie im Museum, das seit 2005 besteht. „Wir sagen aber nicht, wir gehen ins Museum, wenn wir hierher kommen. Sondern wir sagen, wir gehen in die Nudelbude“, verrät Monika Andrä, die als Kind dort gewohnt und schon immer diesen Begriff verwendet hat. Für Interessenten und Führungen wollen die Andräs auch künftig gern nach Terminvereinbarung zur Verfügung stehen. Aber den Aufwand des Anknatterns weiter betreiben...?

Zu jedem Exponat eine Geschichte

Sind die Türen und Tore dann aber erst einmal aufgeschlossen, ist das Ehepaar in seinem Element. Fast zu jedem Ausstellungsstück gibt es eine Geschichte. Claus-Dieter Andrä kann sie erzählen. Eines seiner Lieblingsstücke ist auch der Geschichte wegen ein fünf Tonnen schweres Notstromaggregat der Magdeburger Firma Buckau-Wolf, Baujahr 1953. „Das haben wir im März 2007 nach Leisnig geholt. Es stand im Keller eines Wasserwerkes in Prießnitz bei Bad Lausick. Wie wir es da rausbekommen, das hat mich einige Nächte Schlaf gekostet.“ Mit dem Schlosser und Helfer Uwe Gabriel aus Gersdorf sei es schließlich gelungen. „Wir haben eine Winde gebaut und es damit aus dem Keller bugsiert. Und um es hier ins Museum zu bekommen, mussten draußen erstmal Geländer abgesägt werden. Wir haben da eine Aufgabe gelöst, die muss man erstmal nachmachen“, sagt Andrä stolz.

Mit dem Käfer zur Gartenschau

Etwas fürs Auge sind natürlich die alten Motorräder und Autos, zum Beispiel eine Wanderer, Baujahr 1919 oder eine NSU, die Claus-Dieter Andrä aus einer eingestürzten Scheune geborgen und dann selbst restauriert hat. Bei den vierrädrigen Gefährten stehen ein knallroter Fiat Topolino (mit Ersatzteilen aus der Schweiz), ein EMW (1951) und ein VW Käfer (1959) ganz oben in der Gunst der Besitzer. Mit dem Käfer wollen die Andräs übrigens demnächst zur Landesgartenschau nach Torgau fahren.

Besonderer Magnet des Museums: Die Fahrzeughalle mit Autos, Motor- und Fahrrädern. Quelle: Olaf Büchel

Draußen am Tor sitzt Brit Rasser aus Leisnig, eine Freundin der Andräs, die sich schon seit vielen Jahren beim Anknattern um den Einlass kümmert. Innerhalb einer Stunde hat sie bereits 250 Besucher gezählt und sagt: „Wir liegen im Soll.“ Künftig wirklich kein Anknattern mehr? Sie kann es sich nicht vorstellen: „Das sind doch wahre Schätze hier. Die müssen gezeigt werden.“

Von Olaf Büchel