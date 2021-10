„Anmaßend und beschämend“: Weshalb Leisnigs Bürgermeister bei Einweihungsfeier kritische Töne anschlägt

Bockelwitz

Das neue Gerätehaus ist fertig. An der Stelle, wo früher der Gasthof Sächsische Reiter stand, sind nun die drei Bockelwitzer Ortswehren Naunhof-Beiersdorf, Naundorf und Clennen in einem modernen Zweckbau untergebracht. Rund 800000 Euro der insgesamt knapp 1,3 Millionen Euro Gesamtbaukosten hat die Stadt Leisnig aufgebracht. Trotz klammer Kassen und Haushaltskonsolidierung. Gut möglich, dass der neue Feuerwehrstandort in der S 31 in Autobahnnähe wegen seiner strategisch günstigen Lage bald eine überregionale Bedeutung bekommt. „Die Stadt Mügeln wird auf Sie zukommen, wegen einer Hilfeleistungsvereinbarung. Wir hoffen auf eine gute und stetige Zusammenarbeit“, sagte Stefanie Schwaiger (CDU), stellvertretende Bürgermeisterin der Leisniger Nachbarstadt im Landkreis Nordsachsen.

Viele Runden gedreht

Sie war am Sonnabend zur Eröffnung nach Bockelwitz gekommen, so wie andere Kommunalpolitiker der Nachbarkommunen auch: Jörg Burkert (parteilos) aus Großweitzschen, Thomas Arnold (parteilos) aus Geringswalde. Michael Heckel war dabei, als ehemaliger Bockelwitzer Bürgermeister und nunmehr Ortsvorsteher, sowie Leisniger Stadträte. „Wir haben viele Runden gedreht, um eine 90prozentige Förderung zu bekommen“, sagte Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) aber daraus wurde nichts. So stemmte Leisnig diesen Kraftakt und bezahlte den Löwenanteil der Kosten selbst, wie der Bürgermeister betonte. 540000 Euro Fördergeld bekam Leisnig für sein Vorhaben, dass Tobias Goth zufolge nicht nur Freunde hat.

Zweckbau ist keine Wohlfühloase

„In einigen Wehrleitersitzungen ist unser Uwe Dietrich hart angegangen worden“, sagte Tobias Goth. Uwe Dietrich als Leiter des Leisniger Ordnungsamtes ist für das Feuerwehrwesen zuständig. „Es gab eine hohe Unzufriedenheit. Manche bezeichneten das Vorhaben als ,großen Mist’. Ich finde das anmaßend und beschämend“, sagte Tobias Goth. Klar, ein Feuerwehrgerätehaus sei sein „Zweckbau“ und keine „Wohlfühloase“. Aber wenn er die Ausstattung vergleiche, übersteige die des Zweckbaus teilweise das, was der Bürgermeister in seinem Einfamilienhaus habe.

TLF nach Bockelwitz

Die Fliesen, verbaut im Fußboden und im Nassbereich, hat die Leisniger Firma Kerateam spendiert. Mit der Mildensteiner Baugilde und der Firma Stuhr aus Marschwitz waren weitere regionale Firmen am Bau beteiligt. So erklärte Heizungsbauer Lothar Stuhr dann am Sonnabend auch gleich vor Ort die Heizungsanlage, die nach dem Wärmepumpen-Prinzip funktioniert. Zudem gibt es im neuen Gerätehaus eine Damen-Umkleide für die Kameradinnen. Auch keine Selbstverständlichkeit bei den Feuerwehren der Region.

Eine Stiefelwäsche wird Tobias Goth zum Beispiel nicht in seinem Haus stehen haben, also ein spezielles Waschbecken aus Edelstahl, um den Schlamm von den Schuhen zu kriegen. Oder eine Abzugseinrichtung für die Auspuffgase, wenn die Feuerwehrautos aus der Garage fahren. Drei sind es in Bockelwitz. Das gehört mittlerweile zum Standard für Gerätehäuser. Das Tanklöschfahrzeug kommt aus Leisnig und ist ab jetzt im Sächsischen Reiter stationiert. Ein Kleinlöschfahrzeug und ein Löschfahrzeug gehören ebenfalls zum Fuhrpark.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Für mich ist das neue Gerätehaus ein persönlicher Höhepunkt“, sagte Leisnigs Gemeindewehrleiter Bernd Starke. Er freut sich, dass er die Eröffnung in diesem Amt noch erleben durfte. Denn er plant, es in „naher Zukunft“ an den Nachwuchs zu übergeben. Ihm ist auch klar, dass der Prozess des Zusammenwachsens der drei Ortswehren noch ein „Weilchen dauern kann“.

Von Dirk Wurzel