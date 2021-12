Anne-Marie Beuchel über ihren Start als Pfarrerin im Jahnatal

Ostrau

Am 1. März trat Anne-Marie Beuchel ihre Stelle als Pfarrerin der Kirchgemeinde Jahnatal, zu der auch Ostrau, Jahna und Zschaitz gehören, an. Im Interview spricht die 30-Jährige über ihre ersten Erfahrungen sowie die Herausforderungen und Chancen eines Schwesternkirchverhältnisses aus vier Gemeinden.

Frage: Frau Beuchel, die Pfarrstelle im Jahnatal ist ihre erste. Wo liegen ihre Wurzeln?

Anne-Marie Beuchel: Da bereits mein Vater – mein Großvater übrigens auch – Pfarrer war, sind wir mehrmals umgezogen. Als Kind bin ich auf dem Land, in Skassa bei Großenhain, aufgewachsen. Meine Jugend habe ich in Dresden verbracht. Ich habe dann in Leipzig Theologie studiert und mein Vikariat absolviert.

Wie groß ist der Bereich, für den Sie als Pfarrerin zuständig sind?

Die Gemeinde Jahnatal umfasst die Kirchen in Hof, Jahna, Ostrau, Zschaitz und Zschochau und eben die Dörfer rundherum, in denen keine Kirche steht. Unsere Kirchgemeinde bildet mit denen von Beicha-Mochau, Technitz-Ziegra und Döbeln ein Schwesternkirchverhältnis. Er umfasst zwölf Kirchtürme und wird von drei Pfarrern auf 2,5 Stellen betreut.

Da bleibt nicht viel Zeit für jeden einzelnen Kirchturm, oder?

Zu Seelsorge und Verkündigung in den Kirchen kommen ja noch die Aufgaben im evangelischen Kindergarten in Döbeln sowie die Verpflichtungen beim Religionsunterricht. Wo man diese Stunden gibt, sucht man sich nicht selbst aus. Das wird eingeteilt und in meinem Fall findet der Unterricht in Hartha statt. Und ja, manchen Leuten mag das so vorkommen, als hätte ich wenig Zeit für ihre Belange. Ein paar Dinge, liebe Gewohnheiten aus früheren Zeiten, sind so heute tatsächlich nicht mehr möglich. Zum Beispiel kann ich nicht von Haus zu Haus gehen, um die Gemeindemitglieder zu besuchen, mich nach ihren Sorgen und Nöten erkundigen. Wenn es Bedarf an solchen Gesprächen gibt, komme ich selbstverständlich, wenn wir uns einen Termin ausmachen. Meist ist das auch kurzfristig möglich.

Aber bedeutet weniger Zeit für den einzelnen Ort in der Gemeinde nicht auch weniger Akzeptanz seitens der Gemeindeglieder?

Es bedeutet in erster Linie, dass man Schwerpunkte setzen und Ideen haben muss. Mir liegt die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen besonders am Herzen. Sie für den Glauben zu interessieren und sie darin zu bestärken – darin liegt die Zukunft unserer Kirchgemeinden. Mit Gemeindepädagogin Angela Tanner habe ich das Format eines Gottesdienstes für Groß und Klein entwickelt, das im November in Zschaitz Premiere hatte und alle zwei Monate stattfinden soll.

Was ist das Neue an diesem Format?

Es orientiert sich an Kindern und Familien, die gemeinsam den Gottesdienst feiern. Deshalb ist es ein kurzes Format, verzichtet auf eine lange Predigt und dauert zirka eine halbe Stunde. Dabei wird auf eine einfache Sprache gesetzt. Außerdem bieten wir Gelegenheit zum Mitmachen. Die Kinder sollen die Kirche nicht in erster Linie als den Platz erleben, an dem man lange stillsitzen muss, sondern Kirche als lebendigen Ort begreifen. Dieses Konzept ist bei der Premiere gut angekommen und hat mehr Besucher in die Kirche gezogen als der „normale“ Sonntagsgottesdienst.

Den gibt es aber trotz der wenigen Pfarrstellen im großen Schwesternkirchverhältnis weiterhin und an allen Orten?

In der Gemeinde Jahnatal findet jeden Sonntag ein Gottesdienst statt, manchmal sind es auch zwei. Jeder Pfarrer des Schwesternkirchverhältnisses hält jeden Sonntag in der Regel zwei Gottesdienste ab. Bei der Größe der Gemeinden kann aber nicht jede Woche in jeder Kirche so ein Angebot unterbreitet werden. Die Christen finden aber jedes Wochenende ihnen vertraute Gesichter vor. Es ist richtig, den eigenen Kirchturm für den wichtigsten zu halten. Aber man sollte auch bereit sein, das Vertraute an einem anderen Ort zu finden – der ja meist nicht weit weg ist. Ich würde mir da tatsächlich etwas mehr Mobilität und Flexibilität wünschen. Dabei unterstützen wir gern, suchen und finden Mitfahrgelegenheiten. Man muss sich nur auf den Weg machen.

Pfarrerin Anne-Marie Beuchel ist seit einem Jahr im Dienst. Quelle: Sven Bartsch

Was entgegnen Sie jenen, die unzufrieden sind mit diesen Zuständen und darauf verweisen, dass früher alles besser war?

Ja, wie viel früher? Mein Großvater war zunächst nur für einen Kirchturm zuständig und dann für zwei. Das wurde damals auch schon als Einschnitt empfunden. Wie viele Pfarrstellen es in einem Gebiet gibt, ist weniger von dessen Größe als vielmehr von der Anzahl der Gemeindeglieder abhängig. Aus diesem Grunde liegt mir viel daran, Kinder und Jugendliche für den Glauben zu sensibilisieren – für die Zukunft unserer Gemeinden. Mancher mag meinen, dass bei meinen Vorgängern alles besser war. Aber diese und mich unterscheiden nicht nur die äußeren Bedingungen, sondern auch die Lebensumstände.

Was ist an ihren so anders?

Das Zeitmanagement, dem eine junge Familie unterliegt. Mein Mann ist berufstätig. Wir haben zwei Kinder, zwei und sechs Jahre alt. Da kann man nicht alle Erwartungen erfüllen, die früher an die Ehepartner der Pfarrer gestellt und von ihnen meist erfüllt wurden. Es würde mir weniger helfen, wenn mein Mann im Kirchenchor mitwirken oder Kuchen für Gemeindefeste backen würde. Wenn er aber die Kinder ins Bett bringt und mir so Zeit für ruhiges Arbeiten oder Begegnungen in der Gemeinde sichert, dann ist das die bestmögliche Unterstützung.

Kann aber ein so kleines Team in einem flächenmäßig so großen Verbund wirklich allen Aufgaben gerecht werden?

Klein ist das Team lediglich, wenn man nur die Pfarrer zusammenzählt. Zum Team gehören aber auch Gemeindepädagoginnen und der Kantor. Außerdem gibt es Unterstützung durch engagierte Laien, die zum Beispiel als Lektoren und Prädikaten in Gottesdiensten tätig werden. Sie anzuleiten und ihr Engagement zu stärken, sehe ich als eine wichtige Aufgabe für uns hauptamtliche Kräfte. Und es ist eben ein Team, ich bin nicht auf mich allein gestellt. Die Kehrseite der großen Gebiete ist schließlich, dass man in der Gemeinde oder im Schwesternkirchverhältnis mit vielen Leuten Ideen austauschen und sich bei personellen Engpässen unterstützen kann. Es kommt also nicht alles zum Stillstand, wenn die Pfarrerin oder eines ihrer Kinder mal krank ist.

Von Axel Kaminski