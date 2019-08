Zschaitz

Schöne Überraschung für die Zschaitzer Feuerwehr: Vom Kreisfeuerwehrverband erhielten zwei Kameraden einen automatisierten elektrischen Defibrillator (AED).

Investition dank anonymer Spende

„Der Kreisfeuerwehrverband Mittelsachsen war aufgrund einer anonymen Spende in der Lage, 53 Geräte dieser Art für alle mittelsächsischen Gemeindefeuerwehren des Landkreises zu beschaffen. Die Geräte sind in erster Linie für den Eigenschutz der Einsatzkräfte gedacht, können aber natürlich auch zum Einsatz kommen, wenn sich Personen in entsprechenden indizierten medizinischen Notlagen befinden“, heißt es dazu aus der Wehrleitung. Der Sprecher der Feuerwehr Ottewig, Hans-Peter Klessig, will das Gerät auch genauso einsetzen. „Wir werden es aufs Zschaitzer Einsatzauto geben. Das ist für uns logisch. Es im Gerätehaus zu lassen, würde wohl wenig bringen, denn da ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass einer umfällt“, sagt er der DAZ.

Einfache Bedienung für Laien

Die Geräte seien einfach zu bedienen. Deshalb wurde bewusst auf die Beschaffung von sogenannten halbautomatischen AED gesetzt, um die Bedienung auch medizinischen Laien zu ermöglichen. Die Geräte entscheiden eigenständig über eine Elektro-Schockabgabe und weisen per Sprachansage gegebenenfalls weitere Maßnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung) an. Ein Taktgeber unterstützt dabei, den richtigen Rhythmus bei der Herzdruckmassage zu finden.

Für die Kameraden in Zschaitz-Ottewig ist das neue Gerät eine Bereicherung. „Wir haben so etwas bislang nicht gehabt. Wir hoffen natürlich, dass wir es niemals anwenden müssen“, meint Klessig.

Alle Einsatzkräfte der Ortswehr wurden inzwischen in den AED eingewiesen, um ihn im Notfall richtig anzuwenden. „Ich persönlich gehe davon aus, dass der Rettungsdienst bei so einem Notfall immer eher da ist als wir, aber man kann nie wissen“, sagte Klessig.

Von Sebastian Fink