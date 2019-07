Döbeln

Baumaschinist Jakob Dück kann es noch immer nicht fassen, wer da mit ihm beim Frühstück auf der Baustelle die Butterbemmen und den Kaffee geteilt hat. Sein Chef Sven Weißflog hatte morgens um sechs den Neuen als Praktikanten vorgestellt, der später als Vermessungsingenieur arbeiten möchte. Der Mann war zehn vor sechs mit seinem privaten PKW an der Döbelner Brückenbaustelle vorgefahren, hatte seine S3-Sicherheitsschuhe aus dem Kofferraum angezogen und er hatte ein paar Bemmen mehr und eine Thermoskanne für die Kollegen dabei.

Auf der Baustelle für die neue Muldenbrücke in der Schillerstraße ist das Tagesziel klar gesetzt. Am Donnerstag wurde das 110 Tonnen schwere Bohrgerät weggeholt. Jetzt wird für den Koloss eine neue Bohrpfahlebene aufgeschüttet und diese Fläche muss verdichtet und befestigt werden, damit die riesige Ramme sicher steht. Der Neue hatte also den ganzen Tag mit der schweren Rüttelplatte zu tun.

Pause mit den Kollegen. Quelle: Sven Bartsch

In der Frühstückspause gegen neun kommt er mit den Kollegen im Gespräch. „Das ist einer vom Bau, einer von uns. Der wusste, worum es geht“, sagt Jakob Dück. Man duzt sich. Man plaudert und Jakob will wissen, was der Neue bisher so gemacht hat. „Ich hab Tiefbauer mit Abitur gelernt, auf dem Bau gearbeitet, später studiert“, sagt der. „Und was machst du jetzt so?“, fragt der Baumaschinist nach: „Wirtschaftsminister“. „Ah ja, und ich bin Kaiser von China.“ Jakob Düker muss lachen, als er den Dialog aus der Frühstückspause schildert. „Ich wollte es echt nicht glauben. Der ist doch wie einer von uns“, sagt er. Sein Chef Sven Weißflog grinst: „Dein Gesicht heute früh, hätte ich filmen sollen.“

Nicht zum ersten Mal mischte sich Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig inkognito unter die arbeitenden Sachsen. Er ist zugleich SPD-Landeschef und seine SPD befindet sich in einem Umfragetief. Um die Menschen zu erreichen, packt ihr Chef Martin Dulig gern mal einen Tag lang an, von Toiletten putzen bis hin zur Arbeit unter Tage oder eben in Döbeln an der Rüttelplatte auf der Brückenbaustelle. „Deine Arbeit, meine Arbeit“ heißt seine Aktion. „Ich bin der Martin“ – umgänglich und zum Anfassen stellt er sich dabei den Kollegen vor und sie erfahren oft erst viel später, dass sie diesen Arbeitstag mit dem stellvertretenden Ministerpräsident und Wirtschaftsminister des Freistaates Sachsen zusammen geschuftet haben. „Der kann zupacken, hat mit uns geschwitzt und braucht auf dem Bau nicht viele Erklärungen“, hat der stellvertretende Bauleiter Marcel Goretzki am Freitag auf der Döbelner Brückenbaustelle festgestellt. Gut ein Dutzend ähnlicher Einsätze hat Martin Dulig hinter sich: Flugzeuge beladen am Airport Leipzig/Halle, Aushelfen im Pflegeheim, Dachdecken oder als Bergmann. Ohne Schlips und Anzug erkennen ihn die meisten nicht und sind überrascht, dass der Minister so umgänglich und bodenständig ist.

Bauarbeiten liegen gut im Plan

Laut Döbelns Baudezernent Thomas Hanns liegt die Brückenbaustelle an der Schillerstraße recht gut im Plan. Bis zu 17 Meter in die Tiefe werden aktuelle die Bohrpfähle ins Erdreich getrieben, bis sie auf festen Untergrund stoßen. Auf den 50 Betonpfählen von 88 bis 120 Zentimetern Durchmesser stehen später Brückenfundamente. Auf der Sörmitzer Uferseite sind die Pfähle schon drin. Dort werden ab nächster Woche mit einer riesigen Ramme Eisenspundwände bis zu 13 Meter tief in den Boden gerammt. Sie bilden einen Kasten für die Baugrube.

5,4 Millionen Euro wird die neue 95 Meter lange und knapp zwölf Meter breite Brücke zwischen Schillerstraße und Sörmitzer Straße kosten. 4,7 Millionen Euro steuert das Ministerium von Martin Dulig bei. Bis Ende 2020 soll die Brücke samt 175 Metern Lärmschutzwänden fertig sein. Die Oberbrücke, die aktuell am Tag 17.700 Fahrzeuge passieren, soll mit der neuen Brücke entlastet werden.

Von Thomas Sparrer