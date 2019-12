Anwohner warnen: Geplantes Wohngebiet in Delmschütz ist hochwassergefährdet

Delmschütz/Auerschütz

Als Beatrix Burkhardtin dieser Zeitung vom geplanten Wohngebiet in Delmschütz liest, blieb ihr fast das Herz stehen. Sie schlägt Alarm und bittet um einen Vor-Ort-Termin. An der Kreuzung Schmorrener Straße/Delmschützer Straße steht sie gemeinsam mit ihrem Mann Sven und Nachbar Dankward Löffler. Die Drei wohnen in unmittelbarer Umgebung zum geplanten Standort des neuen Wohngebietes. Im Gepäck haben sie Erinnerungen und alte Fotos. Auf denen ist zu sehen, wie eben jenes Gebiet im Jahr 2013 unter Wasser steht. „Hier herrscht akute Hochwassergefahr“, bringt es Beatrix Burkhardt auf den Punkt.

Alte Fotos zeigen, wie das Areal überschwemmt wird. Das Feuerwehrgebäude ist längst abgerissen. Unmittelbar dahinter ist das Haus von Dankward Löffler zu sehen. Quelle: Privat

Die Problematik sprach Ratsmitglied Bernd Sonntag zur jüngsten Gemeinderatssitzung in Ostrau an. Dort hakte er bei Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) nach, sprach die Hochwassergefahr an. Der Beschluss zur Erstellung eines Bebauungsplanes wurde dennoch gefällt.

Beatrix Burkhardt und ihr Mann wohnen seit 19 Jahren in Auerschütz. Viele Jahre begrenzte ein Jägerzaun das Grundstück, mittlerweile ist der einer massiven Betonmauer gewichen. „Wir mussten uns selbst schützen“, sagt Sven Burkhardt. Starkregen und eine Gewitterfront sorgten vor sechs Jahren für Land unter auf dem Grundstück der Burkhardts. Der Auerschützer Bach, der eigentlich schon lange kein Wasser mehr führt, lief über. Hinter dem Grundstück überflutete der Löschwasserteich. „Es kam von vorn und von hinten“, erinnert sich Beatrix Burkhardt.

Dort, wo das Wasser stoppt, soll einmal das Wohngebiet in Delmschütz entstehen. Quelle: Privat

Das Problem: Eigentlich existiert ein Regenrückhaltebecken in Auerschütz. Das hielt lange Zeit einen Großteil des Wassers zurück. Seit Jahren ist das Becken allerdings zugesetzt. „Das hält gar nix mehr“, sagt Dankward Löffler. Sein Haus liegt gegenüber der Burkhardts, gehört aber schon zur Gemarkung Delmschütz. Wenige Meter von seiner Grundstücksgrenze entfernt verläuft der Bach. Bis jetzt hatte ich immer Glück. Das Wasser erreichte mein Grundstück zwar, überschwemmte es aber nie.

>> Lesen Sie auch: Leserbrief zu neuen Eigenheimgebieten in Ostrau: Besser Ortskerne stärken

Obwohl der Bach schon lange kein Wasser mehr führt, füllt er sich schnell, wenn besonders viel Regen fällt. „Plötzlich kam das Wasser in einem Rutsch von den Feldern durch die Bach ins Dorf geschwemmt“, erinnert sich auch Beatrix Burkhardt. Der Bach lief über, die angrenzenden Grundstücke standen unter Wasser.

Gemeinde auf Gefahr hinweisen

Sollte das Wohngebiet kommen – und damit auch die Straße, die dorthin führt und zwischen Dankwards Löfflers Grundstück und dem Auerschützer Bach verläuft – sieht er schwarz für sich und sein Hab und Gut. „Dann bin ich in einem Loch und das Wasser sammelt sich in meinem Haus.“

Hochwasser in Auerschütz und Delmschütz. Der angrenzende Bach kann das Wasser nicht mehr halten. Quelle: Privat

Die drei Anwohner wollen die Gemeinde Ostrau auf die Gefahr hinweisen. Bürgermeister Dirk Schilling wies zur Gemeinderatssitzung die Hochwassergefahr zurück, weil die Eigenheime erhöht auf einer Steigung gebaut werden würden. „Den Eigenheimen im Wohngebiet würde wahrscheinlich nichts passieren, das stimmt. Aber uns Anwohner, die sowieso schon gefährdet sind, trifft es noch schlimmer“, so Beatrix Burkhardt. Ihr Mann ergänzt: „Noch kann sich das Wasser auf der Fläche ausbreiten. Wenn die aber erst einmal als Wohngebiet versiegelt ist, geht das nicht mehr. Und wir sind die Ersten, die dran sind.“

Vier Hochwasser erlebt

Dankward Löffler weiß von vier solcher Hochwasser. Zwei unmittelbar hintereinander in den 70er Jahren, eins im Jahr 1983 und das Letzte 2013. „Bis jetzt bin ich immer glimpflich davon gekommen.“ Er möchte, dass das auch so bleibt. Bevor das Wohngebiet in Delmschütz Form annimmt, muss das Regenrückhaltebecken wieder nutzbar gemacht werden. So ist zumindest eine Gefahrenquelle beseitigt.

Noch hat die Gemeinde Ostrau lediglich den Beschluss zur Erstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet beschlossen. Die Burkhardts und Dankward Löffler hoffen, dass die Gemeinde den Sachverhalt noch einmal prüft. Am besten vor Ort. Beatrix Burkhardt hat die Fotos des vergangenen Hochwassers für alle Fälle griffbereit.

Von Stephanie Helm