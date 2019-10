App statt Tante-Emma-Laden? Ostrauer wollen sich digital vernetzen

Ostrau

Ein Dorffunk, bei dem am Tante-Emma-Laden um die Ecke oder über den Nachbarszaun die neuesten Gerüchte und Informationen miteinander geteilt werden, ist nicht neu. In Zukunft soll das aber digital gehen. Wie das umgesetzt werden kann, versuchen das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering und das Sächsische Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gerade auszuarbeiten. Und zwar gemeinsam mit den Bürgern. Das Gebiet der Lommatzscher Pflege gilt dabei als Testregion in Sachsen, „um ein nachhaltiges Digitalisierungskonzept für den ländlichen Raum und ganz speziell für diese Region zu entwickeln“, erklärt Matthias Berg. Er leitet das Projekt und reiste in dieser Woche aus Kaiserslautern an, um beim ersten Bürgerworkshop in Ostrau mit eben jenen Bürgern ins Gespräch zu kommen und erste Ideen zu sammeln.

Um die 30 Männer und Frauen beteiligten sich. „Heiße Themen waren Mobilität, Arbeit und Wirtschaft, Kommunikation und Gemeinschaft, Sicherheit und Ordnung sowie auch Gesundheit und Pflege“, so Berg weiter. „ Digitalisierung ist in allen Bereichen, die Thematik hat ein unheimliches Potenzial. Dennoch macht es Sinn, uns auf eine Auswahl von Themen zu konzentrieren, statt komplett in die Breite zu gehen.“

Acht weitere Workshops sollen in den nächsten Monaten in der Lommatzscher Pflege folgen. Der nächste beispielsweise am 10. Oktober in Stauchitz. Immer mit dabei: die Bürger.

Konzept soll im Frühjahr 2020 stehen

Schon im Frühjahr nächsten Jahres soll das bedarfsorientierte Digitalisierungskonzept stehen. „Die Bürgerworkshops sind der Kern dafür, um uns genau auf die Region fokussieren zu können. Wir sprechen mit den Menschen vor Ort, finden heraus, wo der Schuh drückt“, erklärt der Projektleiter und wagt in Sachen Mobilität einen Blick in die Zukunft. „Die Bürger wünschten sich eine bessere Taktung des öffentlichen Nahverkehrs. Dann fängt es bei uns an zu rattern: Können wir eine App bauen, die beispielsweise die Strecken optimiert?“ Das alles sei aber noch Zukunftsmusik. Nichts ist in Stein gemeißelt, alles noch offen. „Wir wollen den Input aller Bürgerworkshops nutzen, um wirklich sicher den Bedarf erkennen zu können.“

Am Montag hatte Matthias Berg schon eine Auswahl an möglichen Lösungen im Gepäck. In Rheinland-Pfalz läuft das Projekt bereits seit 2015. Eine kommunale Homepage, eine Bürger-App, besagter Dorffunk oder auch ein Tool, das die Brücke zur Verwaltung sein soll.

Chance des Ausprobierens nutzen

Langfristige Ziele sind dann das erarbeitete Konzept auf andere Regionen in Sachsen übertragbar zu machen und konkrete Maßnahmen umzusetzen beziehungsweise durchzuführen. Dazu gehört auch die Entwicklung entsprechender Software für die gewünschten digitalen Angebote. „Es wird nicht alles umsetzbar sein, was wünschenswert ist. Vor allem ist es ein Ausprobieren und genau dafür sind solche Projekte auch da“, sagt Matthias Berg. Die Resonanz in Ostrau beeindruckte den Projektleiter schon mal. Und auch die anwesenden Bürger waren sich in einem einig: Dass es gut ist, das sie als Bürger direkt einbezogen werden anstatt am Ende etwas übergestülpt zu bekommen.

Von Stephanie Helm