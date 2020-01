Apps für die Region: Zschaitz will sich vernetzen

Zschaitz

Das Gebiet der Lommatzscher Pflege gilt als Testregion in Sachsen, um ein nachhaltiges Digitalisierungskonzept für den ländlichen Raum und ganz speziell für diese Region zu entwickeln. Das Ganze findet unter dem Begriff „Digitale Dörfer Sachsen“ statt. Weil das aber nicht über die Köpfe derer hinweg entschieden werden soll, die das am Ende betrifft, gibt es genau diese Bürgerworkshops. Zum vorletzten dieser insgesamt neun Workshops luden das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE und das Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI sowie das Sächsische Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) nach Zschaitz ein.

Züge besser takten

In Zschaitz leitete Julia Osten vom Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme (IVI) in Dresden den Workshop. Etwa 15 Bürger beteiligten sich – und brachten sich mit ihren Wünschen und Vorstellungen ein, um die Frage zu klären: Wie kann die Digitalisierung auf dem Land genutzt werden? Die Anwesenden fokussierten sich vor allem auf drei Themenschwerpunkte, die ihnen besonders wichtig sind.

Mobilität und Erreichbarkeit zum Beispiel. „Die Leute interessierte, welche digitalen Angebote es geben könnte, um Fahrgäste nach Bedarf einzusammeln oder Mitfahrgelegenheiten zu koordinieren“, erklärt Julia Osten. Dass ausgerechnet Mobilität ein besonders viel gefragtes Thema ist, sei wenig überraschend, so Julia Osten. „Wir sind auf dem Land, das leuchtet ein.“

Digitale Nachbarschaftshilfe

Auch die Themen Kommunikation und Gesellschaft waren für die Zschaitzer interessant. Da im Speziellen die Nachbarschaftshilfe. Dass beispielsweise der eine die Rezepte des anderen mit zur Apotheke nimmt und man so Belange mehrerer Bürger miteinander verknüpft. Oder auch, dass die Information über einen umgestürzten Baum, die Menschen schneller erreicht.“ Damit einher ging auch der Themenkomplex „Sicherheit und Ordnung“, bei dem es den Bürgern um schnellere Informationen zu Straßensperrungen und Gefahrenstellen geht.

Vor drei Monaten fand der erste Bürgerworkshop dieser Art statt. Damals in Ostrau. „Seitdem haben wir einiges angepasst. Es werden nun konkrete Beispiele für die einzelnen Themenfelder genannt, um sie für die Bürger besser greifbar zu machen“, so Julia Osten weiter.

Zwei Apps entstehen

Beim Projekt „Digitale Dörfer Sachsen“ geht es nicht um Infrastruktur und Breitbandausbau, sondern darum, wie man Digitalisierung nutzen kann, wenn sie da ist. Eine Möglichkeit das zu tun, sind sogenannte Apps. Mehrere davon stehen den Gemeinden der Lommatzscher Pflege bei Bedarf zur Verfügung – und damit auch für Ostrau und Zschaitz-Ottewig. Derzeit sind sie in der Anpassung. Die Dorffunk-App wird für die gesamte Lommatzscher Pflege bereitgestellt und kann von interessierten Bürgern dieses Frühjahr heruntergeladen werden. In welcher Form und wie genau das funktioniert, wollen Julia Osten und ihre Mitstreiter in einer weiteren Zusammenkunft Ende Februar, Anfang März erläutern.

In Zschaitz haben die Bürger rege diskutiert und sich zum Thema ausgetauscht. Es wurden Ideen gesammelt und wieder verworfen. In den nächsten Tagen wird auch die Homepage zum Projekt online gehen. Unter www.digitale-doerfer-sachsen.de sind dann alle relevanten Informationen abrufbar. Auch der Termin zur nächsten Veranstaltung wird dort veröffentlicht.

Von Stephanie Helm