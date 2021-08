Mittelsachsen

In Mittelsachsen ist die Zahl der Arbeitslosen weiter leicht gesunken. Im August waren 7554 Frauen und Männer arbeitslos. Im Vormonat waren es 7576. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit um 1203 Personen beziehungsweise um fast 14 Prozent gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell unverändert bei 4,8 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,5 Prozent.

Neu beziehungsweise erneut arbeitslos meldeten sich im August 1415 Personen. Das waren 243 mehr als im Juli. Davon wurden 441 nach vorheriger Erwerbstätigkeit und 451 nach einer Ausbildung oder einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme arbeitslos. Demgegenüber stehen 1441 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit beendeten. 510 von ihnen nahmen eine Beschäftigung auf, 254 begannen eine Ausbildung oder eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme.

In den Geschäftsstellen Freiberg und Hainichen ist Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen, alle anderen Regionen verzeichnen einen Rückgang. Verglichen mit dem Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit in allen Regionen des Landkreises deutlich gesunken, am stärksten mit 14,7 Prozent in der Region Döbeln.

Die Arbeitslosenquoten verteilen sich unterschiedlich über den Landkreis. Die niedrigste Quote verzeichnet Flöha mit 3,9 Prozent. Danach folgen Rochlitz mit 4,2 Prozent, Hainichen mit 4,5 Prozent, Freiberg mit 4,8 Prozent und Döbeln mit 6,1 Prozent.

Bessere Chancen für Langzeitarbeitslose

„Die Zahl der Arbeitslosen ist in diesem Monat weiter leicht gesunken. Die positive Entwicklung des Bestandes an Arbeitslosen spiegelt sich auch bei den einzelnen Personengruppen wider. Die Gruppe der Langzeitarbeitslosen hat wieder bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl derer, die länger als zwölf Monate nicht mehr versicherungspflichtig beschäftigt waren, ist in den letzten Monaten kontinuierlich gesunken. Eine Ausnahme stellt jedoch die Gruppe der 15- bis unter 25-Jährigen dar. Bedingt durch das Ende des Schul- und Ausbildungsjahres zeigt sich im Vergleich zum Vormonat eine Zunahme von 16,7 Prozent, dies ist in den Sommermonaten aber durchaus üblich,“ konstatiert Kerstin Hedrich, Geschäftsstellenleiterin in der Agentur für Arbeit Freiberg und ergänzt: „Für die künftige Fachkräftesicherung in Mittelsachsen ist es wichtig, dass die Betriebe auch in diesem Jahr den Übergang von Ausbildung in Beschäftigung forcieren und sich somit ihre Fachkräfte sichern.“

3380 neue Arbeitsstellen seit Januar

Seit Jahresbeginn wurden der Agentur für Arbeit Freiberg 3380 neue Arbeitsstellen gemeldet. Im August zeigten die Unternehmen im Landkreis Mittelsachsen 425 offene Stellen an, das waren 28 Stellen weniger als im Vormonat und 26 mehr als vor einem Jahr. Der Gesamtbestand an freien Arbeitsstellen liegt momentan bei 1949 Stellen.

„Die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen ist, gegenüber dem Vormonat, im August zwar leicht gesunken, im Vergleich zum Vorjahresmonat zeigt sich dagegen ein leichter Anstieg. Um die weitere Entwicklung am regionalen Arbeitsmarkt aktiv zu unterstützen, konzentrieren wir uns beim Einstieg in Arbeit mit passgenauen Qualifizierungen unserer Kundinnen und Kunden. Unternehmen können bei Personal- und Qualifizierungsbedarfen ihren Ansprechpartner im gemeinsamen Arbeitgeber-Service kontaktieren bzw. rufen Sie die kostenfreie Servicehotline 0800 4 5555 20 an“, empfiehlt Kerstin Hedrich.

541 freie Lehrstellen

Kurz vor dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind im Landkreis Mittelsachsen noch 248 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Ihnen stehen 541 freie Lehrstellen gegenüber. „Im September steht für viele Jugendliche der Ausbildungsbeginn bevor. Für alle, die noch keine Lehrstelle haben, ist jetzt Endspurt angesagt. Bei weit über 500 unbesetzten Ausbildungsstellen im Landkreis Mittelsachsen haben junge Menschen gute Möglichkeiten kurzfristig noch eine Ausbildungsstelle zu erhalten. Unsere Berufsberatung unterstützt die Jugendlichen und berät zu Ausbildungsberufen, zeigt Alternativen auf und bietet – wenn nötig – Unterstützungsmöglichkeiten an“, betont Kerstin Hedrich.

Die offenen Ausbildungsplätze verteilen sich über alle Regionen des Landkreises. Ausbildungschancen gibt es noch in vielen Bereichen. Die meisten unbesetzten Ausbildungsstellen gibt es für Fachkräfte Lagerlogistik (23), Kaufleute im Einzelhandel (29), und Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik (16). Dazu kommen Elektroniker Betriebstechnik (14), Verkäufer (18), Köche (15) und Mechatroniker (14) sowie KfZ-Mechatroniker (14).

Seit Oktober des vergangenen Jahres wurden der Arbeitsagentur Freiberg 1506 Ausbildungsstellen gemeldet, 50 mehr als im Vorjahr. Demgegenüber stehen 1582 gemeldete Bewerber, 22 weniger als vor einem Jahr.

Von daz