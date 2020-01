Kein sonderlich schöner Jahresabschluss für den Arbeitsmarkt in der Region Döbeln: Mindestens viermal so hoch wie im Rest des Bezirks der Agentur für Arbeit gestaltete sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Dezember 2019. In Freiberg begründet man das mit saisonal auftretenden Faktoren.