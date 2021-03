Arbeitsmarkt im März in Mittelsachsen: Mehr Menschen nehmen Job auf

Freiberg

Der Arbeitsmarkt hält dem Lockdown weiter stand. Es konnten wieder mehr Menschen eine Beschäftigung aufnehmen. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist von Februar auf März um 206 auf 8535 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 798 oder 10,3 Prozent mehr Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote sinkt im Vergleich zum Vormonat von 5,5 auf 5,4 Prozent. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote sie bei 4,8 Prozent.

Alle Regionen des Landkreises, bis auf Döbeln, profitierten im März von der anfänglichen Frühjahrsbelebung. Besonders stark Rochlitz. Hier reduzierte sich der Anteil der Arbeitslosen um 67 bzw. 5,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

In Döbeln stieg die Zahl der Arbeitslosen um 23 Personen bzw. 1,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Hier waren 2341 Personen arbeitslos gemeldet, 294 mehr als im März letzten Jahres.

Die niedrigste Arbeitslosenquote verzeichnen Flöha und Rochlitz mit 4,5 Prozent. Die höchste Arbeitslosenquote liegt in Döbeln vor (7,2 Prozent).

1181 neue Arbeitsstellen

Seit Jahresbeginn wurden der Agentur für Arbeit Freiberg 1181 neue Arbeitsstellen gemeldet. Der Gesamtbestand an Arbeitsstellen liegt damit bei 1400 Stellen. Das sind 847 bzw. 41,8 Prozent weniger als im März des vergangenen Jahres. Stellenangebote gibt es zum Beispiel im Verarbeitenden Gewerbe (233), dem Baugewerbe (104) und dem Gesundheits- und Sozialwesen (125) aber auch in der Arbeitnehmerüberlassung (425).

Neu bzw. erneut arbeitslos meldeten sich im März 1261 Personen. Davon wurden 558 nach vorheriger Erwerbstätigkeit und 296 nach einer Ausbildung oder einer Maßnahme arbeitslos.

Demgegenüber standen 1476 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit beendeten. Davon nahmen 703 Personen eine Erwerbstätigkeit auf und 244 begannen eine Ausbildung oder eine sonstige Bildungsmaßnahme.

Corona-Virus hat weiter große Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

„Der Corona-Virus hat weiter große Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Viele Beschäftigte sind in den Betrieben von Kurzarbeit betroffen. Positiv ist, dass die Unternehmen an ihren Fachkräften festhalten. So wirkt die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld weiterhin entspannend auf den regionalen Arbeitsmarkt. Jedoch stellen wir fest, dass weniger freie Stellen gemeldet werden. Das macht es für die Arbeitsuchenden schwieriger einen neuen Arbeitsplatz zu finden,“ konstatiert Susan Heine, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Freiberg die aktuelle Situation. Dies zeigt insbesondere die Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit. Vor der Corona-Pandemie ist die Langzeitarbeitslosigkeit in der Region stetig gesunken. In den letzten Monaten haben wir einen Anstieg der Frauen und Männer festgestellt, die über ein Jahr arbeitslos gemeldet sind. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um über 24 Prozent von 2815 auf 3502 gestiegen. Deshalb setzen wir auch weiterhin auf Qualifizierung und Weiterbildung, um für die Menschen langfristig Perspektiven zu schaffen,“ so Susan Heine weiter.

5000 Unternehmen zeigten Kurzarbeitergeld an

Im Laufe der Corona-Pandemie haben fast 5000 Unternehmen im Landkreis Mittelsachsen Kurzarbeitergeld angezeigt. In den Sommermonaten schwächte sich das Infektionsgeschehen ab, sodass die Anzeigen auf Kurzarbeit zurückgegangen sind. Seit November ist wieder ein Anstieg der Anzeigen auf Kurzarbeitergeld zu verzeichnen. Im Januar und Februar zeigten 664 Unternehmen erneut Kurzarbeit an, im März waren es weitere 72 vorläufige Anzeigen.

Im November wurde für 1095 Unternehmen mit 8037 Beschäftigten Kurzarbeit abgerechnet.

Von daz