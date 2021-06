Archäologen machen prähistorische Entdeckung in Westewitz

Westewitz

Erst war es die Rote Waldameise, die die Erschließung des neuen Westewitzer Wohngebietes „Am Kirschberg“ verzögerte. Jetzt sind es etwa 2.000 bis 3.000 Jahre alte Keramikbruchstücke und Feuersteinabschläge. Bei den archäologischen Grabungen, die im Zuge einer solchen Baugebietserschließung immer mit zum Prozedere gehören, sind die Fachleute doch tatsächlich auf etwas gestoßen. Bisher wurden zirka 40 Befunde, also so etwas wie Gruben und Pfostengruben, sowie einige Funde entdeckt.

Zu sehen ist eine dunkle, umrissene Verfärbung. Der Größe nach handelt es sich um eine sogenannte Pfostengrube. Die dunkle Verfärbung markiert den Standort eines Holzpfostens, der ursprünglich wohl mal zu einem Bau gehört hat. Das Holz selbst hat sich über den langen Zeitraum nicht erhalten. Quelle: Privat

„Aus dem Umfeld des zukünftigen Baugebietes oberhalb der Freiberger Mulde sind seit Längerem Fundstellen der Jungsteinzeit, der Bronzezeit und des Mittelalters bekannt. Teilweise handelt es sich dabei um Befestigungen wie beispielsweise auf dem Staupenberg oder der Schanze. Es war deshalb im Vorfeld bereits mit Befunden gerechnet worden“, erklärt Dr. Saskia Kretschmer. Sie ist Gebietsreferentin beim Landesamt für Archäologie in Dresden. Die Fachleute führten im Mai eine einwöchige Voruntersuchung durch. Dabei wurden vier Baggerschnitte beziehungsweise Baggersondagen angelegt. „Dadurch sollten Anzahl, Dichte und Verteilung der Befunde und Funde besser eingeschätzt werden können“, so Dr. Saskia Kretschmer weiter.

Bauvorhaben wird nicht verzögert

„Nach Ansicht der Landesarchäologin sind diese Funde zwar interessant, jedoch nicht so relevant, dass unser Vorhaben irgendwie gestoppt oder verzögert werden muss“, weiß Steffen Naumann-Delmare. Er ist einer der beiden Investoren, die auf dem Areal am Kirschberg ein Wohngebiet mit Platz für 16 Eigenheime schaffen wollen. Der nächste Schritt ist nun die Ausgrabung der Befunde. Denn die befinden sich allesamt noch in der Erde.

Vier Baggerschnitte beziehungsweise Baggersondagen wurden angelegt, wo mal Eigenheime stehen sollen. Quelle: Sven Bartsch

Deshalb gibt es in den nächsten Wochen einen zweiten Grabungsabschnitt. „Dabei werden die Befunde in den zukünftigen Baufenstern ausgegraben und dokumentiert. Die Funde werden geborgen und kommen zur weiteren Bearbeitung, sprich Reinigung und Inventarisierung, in das Landesamt nach Dresden und werden später im Archäologischen Archiv Sachsen archiviert“, erklärt Dr. Saskia Kretschmer. Geplant ist eine Grabungszeit von etwa einem Monat. Schon jetzt wurde der größere Teil der Baufläche zur tiefbautechnischen Erschließung freigegeben. „Nach der zweiten Grabung soll das Baugebiet schließlich vollständig freigegeben werden.

Von der Jungsteinzeit bis in die Eisenzeit

Doch was bedeuten die Funde für Westewitz? „Sie ergänzen das Bild der prähistorischen Siedlungslandschaft an der Mulde. Sie sind ein wichtiges Kulturzeugnis“, so die Fachfrau. „Es handelt sich um vorgeschichtliche Funde, die in den langen Zeitraum von der Jungsteinzeit bis in die Eisenzeit gehören können, also vermutlich mehr als 2.000 bis 3.000 Jahre alt sind.“ Erst, wenn die Befunde ausgegraben sind, können genaue Angaben zur Datierung der Funde gemacht werden. Eventuell können im Zuge dessen historische Ergänzungen der bereits vorhandenen Ortschronik gemacht werden oder es müssen sogar Änderungen vorgenommen werden, weil sich vollkommen neue Tatsachen ergeben.

Sechs Vorreservierungen

Für die zukünftigen Bauherren bedeuten die Entdeckungen, dass sie auf geschichtsträchtigem Boden bauen, auf dem schon vor langer Zeit Menschen siedelten. Laut Investor Steffen Naumann-Delmare gibt es für die 16 Grundstücke aktuell sechs Vorreservierungen bei insgesamt zehn Interessenten. „Die Grundstücke sollen vorrangig an Interessenten aus der Umgebung von Leipzig und Dresden verkauft werden und nicht vorrangig an ’Immobilien-Haie’ oder ’Fertigteilhaushersteller’-Das hatten wir in unserem Zuschlags-Konzept gegenüber der Gemeinde auch immer festgeschrieben“, betont der Investor.

Info: Interessenten können sich schriftlich an die Projektgesellschaft wenden: Projektgesellschaft Wohngebiet Kirschberg mbH, Pönitzer Weg 1, 04425 Taucha.

Von Stephanie Helm