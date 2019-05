Leisnig

Gitter drauf, jetzt fehlt noch Licht im Schacht – das Brunnen-Ausgrabungsprojekt auf Mildenstein ist zu Ende. Das historische Bauwerk ist offiziell nun 66,15 Meter tief. Die Ausgrabungsarbeiten sollten unter anderem Auskunft geben, wann der Brunnen gebaut wurde. Dieser ist ab jetzt für die Öffentlichkeit zum Anschauen frei gegeben. Ob Kaiser Barbarossa den Brunnen auf seiner Burg bauen ließ, ist derzeit noch offen.

Schlossleiterin Susanne Tiesler ist erfreut, dass sich mit dem Brunnen eine Facette mehr erschließt, wie Menschen im Mittelalter auf einer Burg lebten. „Der Brunnen komplettiert das Museums-Angebot“, sagt sie. Der technische Leiter der Burg, Jörg Nollau, stimmt zu: „Ein Brunnen gehört zur elementaren Ausstattung einer Burg, ebenso wie eine Wehranlage.“ Bis dato hätten die Ausgrabungen jedoch nichts ergeben, woraus auf die Bauzeit hätte geschlossen werden können. So liegt weiter im Bereich des Möglichen, dass Kaiser Barbarossa den Auftrag erteilte und finanzierte.

Zur Galerie Über Jahre hinweg wurde der Brunnen auf der Burg Mildenstein ausgegraben. Jetzt kann man einen Blick hinein werfen – aber bitte nichts anderes, denn das ist dann in mehr als 60 Metern Tiefe unwiederbringlich verloren. Fotos zeigen, was in den vergangenen Jahren geschah.

Rund 150 000 Euro Kosten

Das Landesamt für Archäologie Sachsen ließ den Brunnen beforschen und ausmessen im Auftrag des Freistaates Sachsen beziehungsweise seines Tochterunternehmen SIB (Sächsisches Immobilien- und Baumanagement). Kosten von zirka 150 000 Euro sind veranschlagt.

Die Burg Mildenstein hat also ihren Burgbrunnen wieder. Er wurde komplett ausgegraben und kann besichtigt werden. Die Idee der Brunnenöffnung und der Wiedererrichtung wurde bereits in den 90er Jahren geboren. Daran beteiligt: Die damalige Schlossleiterin von Mildenstein, Dr. Brigitte Riese und Kriebsteins Schlossleiter Bernd Wippert. Er hatte durch die Brunnenbeforschung auf Kriebstein Kontakt zu Fachleuten aus dem Bergsteiger-, Höhlenforscher- sowie Bergbauwesen, die den nötigen Enthusiasmus für so ein Projekt mitbringen.

Höhlenforscher bei Projekt aktiv

Wippert war deshalb zur Einweihung in Mildenstein ebenso geladen wie Bernd „Wim“ Wutzig. Der 66-jährige gehört zu dem in Dresden ansässigen Verein Höhlen- und Karstforschung und gilt als Fachmann für die Befahrung historischer Brunnenanlagen. Zuletzt war er in der Teufe – so der fachmännische Bergriff – des Brunnens von Schloss Rochsburg unterwegs.

Die Mitglieder der Höhlen- und Karstforschung Dresden um Hartmut Simmert und Bernd Wutzig, die bereits den Kriebsteiner Burgbrunnen ausgegraben hatten, suchten im Winter 2001 unter widrigsten Verhältnissen die Kappe, die den Brunnen verschloss und öffneten sie teilweise. Eine Kamerabefahrung und Vermessung ergab damals eine Tiefe von 42 Metern, danach stieß man auf Füllmasse. Das Einstiegsloch wurde damals wieder vermörtelt und die Pflasteroberfläche wiederhergestellt.

Wasser im Brunnen steigt derzeit

2008 folgte die denkmalschutzrechtliche Genehmigung der Brunnenöffnung sowie die Rahmenkonzeption, erarbeitet durch den Bauherrn, SIB- Leipzig I, genehmigt und bestätigt. Geplant hat ab 2015 das Planungsbüro SPS Plan Leipzig. Ab Juni 2016 wurde im ersten Bauabschnitt ein Wetterschutz errichtet und innerhalb des Brunnens eine Arbeitsbühne. Anschließend begann die Baugenossenschaft Grimma mit dem Aufmauern einschließlich Rekonstruktion der Brunnenkrone.

Die Brunnenkappe wurde am 14. Februar 2017 geöffnet. Arbeiter vom Berg-, Stollen- und Tunnelbau Freiberg wurden mit der Tiefenschürfung im zweiten Bauabschnitt beauftragt, die das Landesamt für Archäologie begleitete. Seit Oktober 2018 stand die Fördertechnik. Die Brunnen-Sohle war am 27. Februar 2019 bei 66,15 Metern ab Oberkante Brunnenring erreicht. Dies liegt etwa elf Meter unter Mulde, mit derzeit weiter steigendem Wasserstand.

Von Steffi Robak