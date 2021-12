Hartha

Jens Lindner ist durchaus schon so etwas wie ein Promi. Und das nicht nur unter Trucker-Kollegen. Wenn der 52-Jährige mit seiner Familie im Urlaub an der Ostsee oder in der Pfalz ist, sprechen ihn regelmäßig Leute an und fragen: „Du bist doch der von den Asphalt Cowboys, oder?“

Seit fünf Jahren im TV zu sehen

Stimmt. Denn der Leisniger, der seit 1994 als Kraftfahrer bei der Harthaer Spedition Kurt Kipping arbeitet, ist regelmäßig in der Serie „Asphalt Cowboys“ zu sehen, die seit 2012 auf dem Fernsehsender DMAX ausgestrahlt wird und Kraftfahrerinnen und -fahrer bei ihrem Berufsalltag begleitet.

Dass er später einmal LKW-Fahrer werden will, stand für Lindner schon seit der 1. Klasse fest – dank der Serie „Paco, der Fernfahrer“, die damals im DDR-Fernsehen lief. „Das habe ich mir immer reingezogen und fand es mega cool.“ Also machte er 1988 seinen LKW-Führerschein und sitzt seitdem hinter dem Steuer.

Einblick in die Fahrerkabine: Hier ist das Reich von Asphalt Cowboy Jens Lindner. Quelle: Simon Ecker

So kam Lindner zu den Asphalt Cowboys

Wie Lindner zum Asphalt Cowboy wurde, ist durchaus eine eigene Geschichte wert. Und die geht so: „Wir saßen bei Kipping in lockerer Runde mit dem Chef zusammen und haben die vergangenen Folgen der Asphalt Cowboys ausgewertet. Auch mein Sohn war dabei“, erzählt Lindner.

„Da meinte der Chef plötzlich zu ihm: Dein Vater wäre von seiner Art her genau der Richtige dafür. Und es wird mal Zeit für jemanden aus dem Osten.“ Allgemeines Gelächter folgte, Lindner tat das Ganze als Scherz ab. Doch nicht so sein Sohn.

Dieser kontaktierte hinter Lindners Rücken die Produktionsfirma. Während der Ferien fuhr er dann bei seinem Vater im LKW mit, nahm heimlich Videos von ihm auf – und reichte sie als Bewerbungsmaterial ein.

Einige Wochen später klingelte Lindners Telefon. „Ich war in Döbeln unterwegs, als mein Handy eine Münchner Vorwahl anzeigte. Es meldete sich eine Sonja vom DMAX-Produktionsteam. Meine erste Reaktion war: Um Gottes Willen.“ Letztlich musste er aber nicht lange überlegen und wurde zum Asphalt Cowboy. Was sein Sohn und alle Kollegen in der Firma natürlich super fanden.

Von viel Drehmaterial wird nur wenig gesendet

Für eine Folge der Serie begleitet das Produktionsteams den Kraftfahrer ungefähr vier bis fünf Tage und dreht bis zu zwölf Stunden täglich. Hauptsächlich in der Region, wo Lindner als Nahverkehrsfahrer für Tagestouren unterwegs ist. Im Fernverkehr fährt der 52-jährige Familienvater nur noch selten. Von einer Stunde Drehmaterial schaffen es letztlich nur drei Minuten in die Folge.

Mittlerweile ist Lindner in der TV-Produktion ein alter Hase, seit fünf Staffeln ist er Teil der Serie. Dass in der Fahrerkabine jemand mit Kamera neben ihm sitzt, nimmt er gar nicht mehr wahr. Doch das war nicht immer so.

„Ich bin vor der Kamera so, wie ich auch im richtigen Leben bin“

„Der erste Drehtag war für mich eine Katastrophe“, denkt der Trucker zurück. „Ich bin ein sehr aufgeregter Mensch und habe die ganze Zeit überlegt, was da jetzt wohl auf mich zukommt.“ Mit der Zeit wurde Lindner aber immer entspannter – auch, weil er sich nicht verstellen muss.

„Das haben mich schon viele Leute gefragt, es wird bei den Dreharbeiten aber nichts vorgegeben“, betont Lindner. „Ich bin vor der Kamera so, wie ich auch im richtigen Leben bin.“ Humorvoll, im positiven Sinne verrückt und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen.

Sprüche sind mittlerweile Kult

Wenn er andere LKW-Fahrer auf der Straße per Lichthupe grüßt, werden sie „abgemoint“. Gönnt sich Lindner auf dem Rastplatz eine Bratwurst, heißt es: „Ohne Mampf kein Dampf“. Und beim Entladen kommt der Spruch „Rein - Raus. Türn auf! Türn zu!“. Der steht so sogar hinten an seinem LKW.

Wenn es ans Entladen geht, ist der Spruch auf seinem LKW bei Jens Lindner Programm. Quelle: Simon Ecker

Nächste Staffel schon in Planung

Nachdem Lindner in der aktuellen Staffel mit seinem LKW bereits zur Saisonarbeit in der Region und später in Belgien unterwegs war, wird die letzte Folge dieser Staffel mit ihm am 30. Dezember ausgestrahlt. Dann erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauern private Einblicke ins Familienleben in seinem Haus in Leisnig.

Und auch in der kommenden Staffel wird Asphalt Cowboy Jens Lindner höchstwahrscheinlich wieder zu sehen sein – mit einem ganz besonderen Truck, den er sich gerade anfertigen lässt.

Von Simon Ecker